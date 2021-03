Se declara Durazo aliado de las mujeres

En nuestro movimiento no habrá cabida para hombres señalados por violencia contra la mujer

En reunión en el ejido La Victoria el candidato a la gubernatura, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que su gobierno será aliado incondicional de las mujeres, siendo ellas las que definirán las políticas contra la violencia y no habrá cabida para hombres señalados de violentos.

Ante habitantes de las comunidades del Tazajal, Mesa del Seri, San Bartolo, Molino de Camou, San Pedro, San Bartolo y El Tronconal, el candidato común de la alianza entre Morena, PT, Nueva Alianza Sonora y Verde Ecologista, expuso:

«Nos andan rondando acosadores y violentos contra la mujer que tienen señalamientos fundados. Y que mientras no aclaren debidamente esos señalamientos -no obstante el carácter e incluyente del movimiento- no los necesitamos aquí».

El candidato nacido en el pueblo serrano de Bavispe, sostuvo que ya les toca a las zonas rurales, a las colonias, las mujeres, los adultos mayores y los indígenas, pero especialmente a los que nunca les ha tocado nada