Revela Arturo Brizio que falló el VAR

El presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio, señaló que el VAR se equivocó en el encuentro del Atlético San Luis y Pumas, al no sugerir la revisión en el campo del tanto con el que Nico Ibáñez había abierto el marcador en los primeros minutos del partido, después de un error de Alfredo Talavera que Marco Antonio Ortiz calificó como falta.

«El guardameta de Pumas no logra quedarse con el balón el cual es ganado por el delantero anotando el gol, el árbitro sanciona falta, el VAR debió sugerir la revisión en cancha y el árbitro rectificar su decisión.

«La regla de juego establece que al portero no se le debe de disputar el balón que está en su posesión, en este caso, el guardameta de Pumas nunca tuvo control; es una decisión incorrecta», dijo Brizio en el análisis arbitral que realiza jornada a jornada.

Sin embargo, el presidente de la Comisión aplaudió el otro par de goles anulados a los potosinos que el VAR sugirió revisar, así como el penal que le dio el triunfo a los Pumas.

Y decir que como consecuencia de los reclamos al trabajo del árbitro, se fueron dos juegos suspendidos.

El técnico del Atlético de San Luis Leonel Rocco, y Luis Almada, auxiliar de Santos, fueron suspendidos dos partidos después de ser expulsados por «insultar soezmente a los oficiales del partido»

En cuanto a la polémica que surgió en el encuentro entre Santos y León, que fue llevado por el nazareno Óscar Mejía, Arturo Brizio aceptó que el silbante se equivocó al no marcar un penal de Rodolfo Cota sobre Andrés Ibargüen.

«El guardameta comete una falta imprudente, el árbitro dejó seguir la jugada, el VAR debió sugerir la revisión en cancha y el árbitro rectificar su decisión sancionando penal», apuntó.

En ese sentido, resaltó el buen trabajo en el penal a favor de León y la revisión de tres posibles penales en una misma jugada a favor de los laguneros, misma que no prosperó.