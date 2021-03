Respaldan indígenas a Ernesto Gándara

Los pueblos indígenas de Sonora albergan las tradiciones más representativas del estado, que contrastan con el poco desarrollo, las carencias y la desigualdad en atención a sus necesidades, ese fue el panorama que encontró Ernesto “Borrego” Gándara, durante una reunión con miembros de la etnia Mayo en San Ignacio Cohuirimpo.

Durante su segundo día de actividades de campaña en el sur de Sonora, el Candidato de la Alianza “Va por Sonora”, visitó la región de San Ignacio Cohuirimpo en Navojoa, para encontrarse con miembros de los ocho pueblos indígenas de la etnia y autoridades tradicionales.

Lourdes Osuna Galaviz, representante del Consejo de Yoremes Unidos de la región del Mayo, pidió un reconocimiento palpable a las mujeres indígenas y su trabajo, así como apoyo para enfrentar situaciones de violencia, principalmente.

También reconoció a Ernesto Gándara como la opción más preparada para gobernar Sonora. “Es un honor contar con tu presencia, nos sentimos privilegiados y felicitamos porque no nos queda la menor duda que usted será nuestro Gobernador”

Previo a la reunión, el “Borrego” participó en una procesión que forma parte imprescindible de sus tradiciones denominada “Jinanqui”, vocablo Mayo que significa “encuentro”, que además es una tradición de mucho respeto y apoyo a los visitantes.

El Candidato al Gobierno de Sonora dijo que dentro de su agenda está atender las necesidades más apremiantes de los pueblos indígenas de la región que ya son añejas, como es la falta de agua, los servicios públicos, principalmente.

«Sí es un privilegio que ustedes me hayan apoyado para ser candidato y que me apoyen para ser Gobernador, pero no nada más es un privilegio, es un reto, es una responsabilidad, es un compromiso que tengo con ustedes y voy a ser Dios mediante, un Gobernador que no va a estar encerrado en una oficina en Hermosillo, la oficina para mi es aquí», resaltó el “Borrego” Gándara.

El representante de la Alianza “Va por Sonora” explicó que dejar en el olvido a las comunidades indígenas sería negar las bases históricas de Sonora, por eso requieren atención prioritaria.

«Yo traigo como prioridad el tema de mujeres, las personas de la tercera edad, los jóvenes por supuesto que hay que impulsar y desde luego las comunidades rurales, campesinas y no se diga indígenas que estén integradas en grandes comunidades de población, de gente», dijo Gándara Camou.

Respaldan miembros de la tribu al “Borrego”

«Ernesto, esta elección del 6 de junio la vamos a ganar, pero la vamos a ganar juntos con los pueblos indígenas», enfatizó Raymundo Valenzuela Osuna, representante del Consejo Indígena Mayo.

El representante Mayo resaltó el hecho de que Gándara Camou ha vivido la mayor parte de su vida en Sonora, lo que le permite conocer las necesidades de su gente.

Además le pidió que como parte de las acciones de atención a las comunidades, una vez en el Gobierno enfoque los esfuerzos gubernamental hacia los pueblos indígenas.

En la reunión participaron integrantes de la etnia mayo, campesinos, activistas y representantes de organizaciones que defienden los derechos de las comunidades indígenas