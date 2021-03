Repudia «El Tata» actitud de Carlos Vela

El técnico de la Selección Mexicana Gerardo Martino, fue enfático al señalar que le parecería una incongruencia convocar como refuerzo para los Juegos Olímpicos de Tokio al delantero de los Ángeles FC, Carlos Vela.

Esto, tras la negativa del jugador angelino a participar con la selección absoluta.

«Yo no soy el jefe de Jaime ni mucho menos, soy un colega de él que circunstancialmente dirige a la selección mayor, y él, a la olímpica. Pero en el caso de Carlos lo dije tiempo atrás, cuando uno no está a disposición de la selección, no está a disposición de todas las selecciones.

«No se puede estar a disposición de una sí y de otra no, me parecería ilógico recurrir a un futbolista que no tiene la disposición de vestir la camiseta de la selección en la amplitud de la palabra”, sentenció Martino.

Aunque no descartó la idea de volver a convocar a Javier «El Chicharito» Hernández para futuros compromisos del representativo nacional.

«Tanto él (‘Chicharito’), como el resto de los futbolistas, los que sean seleccionables y estén habilitados para jugar con el equipo, se podrán tomar en cuenta.

«Después obviamente, hay que ver el rendimiento y una lectura de la situación de cada uno de ellos, hay que ver cómo se están desempeñando y a partir de ahí haremos la convocatoria”, manifestó.