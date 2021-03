Reportan abandono de bebé

Una bebé de poco tiempo de nacida fue encargada por su madre en un domicilio de la colonia Villa Verde hace varios días, donde al parecer pretendía dejarla para ya no recogerla.

Tras encargar a la infante con la vecina, la fémina «se perdió» durante varios días y al ser localizada estaba drogaba y dijo no querer hacerse cargo de la menor.

Eran las 01:39 horas de ayer cuando se requirió la presencia de agentes de la Policía Municipal en una vivienda de la calle Cerrada San Noé, en el fraccionamiento Villa Verde.

En el lugar dialogaron con la reportante, quien dijo que días atrás, una amiga suya acudió a su casa y le dejó encargada a su hija.

Añadió que ya habían pasado varios días y que la fémina no volvía por su niña, por lo cual decidió salir a buscarla.

Precisó haber encontrado a la mujer, de 22 años, en las inmediaciones de la caseta de cobro de Hermosillo, en la salida norte de la ciudad, al parecer bajo los efectos de alguna droga.

La reportante dijo que al pedirle a su amiga que regresará por la niña, está le dijo que no, que no quería hacerse cargo de ella, por lo cual decidió pedir ayuda a la Línea de Emergencias 911

Los agentes tomaron a la menor de edad y posteriormente la pusieron a disposición de personal de la Línea Sálvalos, quienes la protegerán .

Del hecho se hizo un informe policial homologado, el cual quedó a disposición de las autoridades correspondientes que lo requieran.