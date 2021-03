Regresa Andy Ruiz al cuadrilátero

Andy Ruiz está de regreso en el ring.

El ex campeón mundial Pesado peleará ante Chris «The Nightmare» Arreola el sábado 1 de mayo en Dignity Health Sports Park en Carson, California.

TGB Promotions anunció que será Pago Por Evento y tendrá un previo de 49.95 dólares, mientras que los boletos para el inmueble se pondrán a la venta el viernes 26 de marzo para el Dignity Health Sports Park, que estará abierto a los fanáticos en una capacidad limitada, y todos los invitados permanecerán socialmente distanciados y sujetos a las pautas de salud locales y estatales durante todo el evento.

Ruiz, quien tiene marca de 33-2, 22 KO’s, no pelea desde diciembre de 2019 cuando perdió los cetros en la revancha ante Anthony Joshua.

«No puedo esperar para volver al ring el 1 de mayo. Entrenar con el entrenador Eddy Reynoso en su gimnasio ha sido increíble. Estoy cerca de las grandes peleadores como «El Canelo» Álvarez y nos estamos esforzando para que pueda verme mejor que nunca.

«Conozco a Chris Arreola desde que me convertí en profesional. Es un guerrero mexicano como yo, y espero que venga hacia mí con todo lo que tiene. Este será un evento lleno de acción entre peleadores que no retroceden.

«Seré inteligente y estaré listo para hacer lo que sea necesario para obtener la victoria y volver a ponerme en posición para convertirme de nuevo en campeón de peso pesado», apuntó.

Arreola llegará con marca de 38-6-1, 33 KO’s.