Quiere Jackie Nava un nuevo título

La mexicana Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo, retó este martes a su compatriota Yamileth Mercado y aseguró que a sus 40 años de edad tiene con qué para arrebatarle la faja supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

«Se me metió en la cabeza retirarme como campeona. Yamileth tiene buen nivel, es fuerte pero sé que lo puedo hacer», dijo Nava en una rueda de prensa.

Con 37 victorias, 16 por la vía rápida, cuatro derrotas y cuatro empates, la peleadora es uno de los símbolos del pugilismo de mujeres en América Latina, reconocida por su técnica, su boxeo elegante y con una buena pegada.

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, dio el visto bueno para el combate, que calificó de máximo nivel, aunque solo podrá celebrarse después de que Mercado se recupere de un desprendimiento de tímpano y realice una defensa obligatoria de su título.

«Es una pelea para Londres, Miami o donde sea. Merece una plataforma internacional en Estados Unidos, pero si se hace en México sería de la misma dimensión, un combate entre grandes que se va a ir calentado», expresó.

Nava derrotó el pasado sábado por decisión unánime a Karina Fernández y dijo sentirse bien físicamente, confiada en la oportunidad de pelear con Mercado, quien la calificó como uno de sus ejemplos y le dio el sí al pleito.

«Jackie fue una de las que me enganchó en el boxeo. Yo tenía 10 años cuando ella peleaba con Ana María Torres. Admiro su carrera, su estilo y espero que se dé la pelea y sea memorable», comentó la campeona.

Yamileth Mercado, de 22 años, con 17 victorias, cinco antes del límite, y dos derrotas, defendió con éxito su título el pasado mes de febrero, al vencer por votación unánime a la mexicana Alejandra Guzmán en un épico pleito.

Mercado sufrió un desprendimiento de tímpano que la ha alejado de los entrenamientos, pero este martes confirmó estar a punto de recibir el alta médica, con la vista en reaparecer en el mes de junio para más o menos en septiembre enfrentar a Nava.

«Es larga la lista de las que quieren pelear conmigo, pero Jackie es la de mejor historial en los supergallos, además, es una dama y merece la oportunidad de arrebatarme el cinto que amo y defenderá con uñas y dientes», concluyó Mercado.