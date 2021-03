Pugnará Alfonso Durazo por impuesto minero

La riqueza generada en Cananea tiene que llegar a sus trabajadores y a la comunidad, por lo que pelearemos para que el impuesto minero beneficie a toda la ciudadanía, planteó Alfonso Durazo Montaño.

“Vamos a pelear por los recursos del impuesto minero para que beneficien a la comunidad de Cananea… no (pelearemos por) el fondo minero, porque el fondo minero hizo bien el presidente en desaparecerlo, aunque a algunos no les guste… El objetivo fue acabar con la corrupción, pero no acabar los beneficios del impuesto minero”, detalló.

En encuentro con militantes y simpatizantes en el parque Santa Teresa de la ciudad minera, el candidato a gobernador del estado adelantó que propondrá al presidente de la República el nombramiento de un comisionado especial del gobierno federal para resolver toda la problemática histórica de Cananea.

En cuanto al relanzamiento económico del estado, expuso la urgencia de diversificar la economía de la región para mejorar la calidad de los empleos mediante el establecimiento de empresas manufactureras con salarios dignos y con una vida sindical plenamente democrática.

El candidato común de Morena, PT, Verde Ecologista y Nueva Alianza Sonora, reconoció el valor de la industria minera como columna vertebral de la economía local. Por ello, llamó a cumplir los protocolos ambientales en la extracción de minerales para reducir el riesgo de contaminación de ríos y mantos acuíferos.

El abanderado de la alianza “Juntos haremos historia en Sonora” propuso profundizar el plan que busca hacer de Cananea un destino turístico anclado en la industria vitivinícola.

Adicionalmente, llamó la atención sobre los apuros económicos e incertidumbre laboral que sufre la clase obrera de Cananea, en particular los empleados del antiguo sindicato minero. Por esa razón, propuso gestionar la mejora de sus condiciones para que recuperen la estabilidad laboral perdida. Y en especial a las esposas de los mineros despedidos que bloquearon las vías del ferrocarril en meses pasados.

Cananea, afirmó, es un lugar fundamental para comprender las raíces de las que está hecho Sonora, pues aquí prendió la chispa que dio inicio a la Revolución Mexicana, la tercera gran transformación de México, con la huelga de los trabajadores mineros de 1906 y su gran comunidad minera, siempre una aliada de las causas progresistas.