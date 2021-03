Provoca ruptura de tubería desabasto de agua en 35 colonias

El desperfecto ocurrió en una línea de conducción de 36 pulgadas que conecta la captación del pozo de Los Bagotes con la red de distribución urbana

La ruptura de una línea de conducción de 36 pulgadas que conecta la captación del pozo de Los Bagotes con la red de distribución urbana, ocasionó el desabasto o nulo servicio de agua en 35 colonias del poniente y norponiente de la ciudad.

El coordinador Operativo de Agua de Hermosillo, Herman Valenzuela Salas, dio a conocer que el problema se registró el pasado lunes por la tarde, provocando un flujo bajo, afectando la recarga regular de los tanques de distribución.

“El día 30 de marzo tuvimos reportes en la parte sur poniente de la ciudad debido a la ruptura de un tubo de 36 pulgadas que viene de la captación de Los Bagotes, afectó el servicio en 35 colonias, por lo que nos dimos a la tarea de redireccionar flujos y mitigar en lo más posible la zona de afectación”, dijo.

Mencionó que estas afectaciones se suman a las bajas presiones ocasionadas por los trabajos de servicio preventivo en 25 pozos, que se realizan desde hace algunas semanas como parte de los trabajos del programa de verano 2021.

Indicó que algunas de las colonias afectadas fueron: Villas del Mediterráneo, Corceles, Real del Llano, Paseo de las Misiones, Campo Grande, San Andrés Residencial, Oasis, Santa Fe, Obispos, La Encantada, Villa Bonita, Rivello, Real del Quiroga, Real de Castilla, Vista del Lago, San Isidro, Villa de Parras, entre otras.

Valenzuela Salas señaló que están trabajos de reparación por lo que se estima que concluyan en un lapso de ocho horas de no presentarse inconvenientes, y proceder a la apertura de válvulas.

Asimismo, comentó que una vez reabierta la distribución del vital líquido, la recuperación del servicio se realizará de forma gradual durante la noche del martes o día de este miércoles 31.

El funcionario del organismo operador agradeció la comprensión y paciencia de los usuarios, ante esta eventualidad no programada, e insistió en la necesidad de contar con dispositivos de almacenamiento de agua, como tinacos, cubetas u otros recipientes para no quedarse sin el vital líquido, en este tipo de situaciones que se dan por la ruptura o fugas que se presentan en los mismos troncales de las calles.