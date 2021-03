Propone Alfonso Durazo veterinarias públicas

Fomentar la cultura de los derechos de las mascotas, y promover entre otras acciones la adopción y no la venta, propuso Alfonso Durazo Montaño en los arranques de campaña en los municipios de Cajeme y Hermosillo.

El candidato a gobernador de la alianza «Juntos haremos historia en Sonora» , se dijo convencido de fomentar no solo los derechos de las personas, sino también de la naturaleza, que incluye las mascotas:

«Además de la protección efectiva de los animales de la calle, de nuestras mascotas, buscaremos que se fomente y se extienda la cultura de la adopción y no la de la compra de mascotas… El mejoramiento de la atención de los animalitos de la calle, va iniciar con la instalación de veterinarias públicas. Deben ustedes saber que en mi casa, de cucaracha para arriba todo es protección animal”.

El candidato común a la gubernatura de Morena, PT, Nueva Alianza Sonora y Verde Ecologista, agregó que, además de la protección efectiva de los animales de la calle, el próximo gobierno de la 4T impulsará una política de sostenibilidad del desarrollo, que se preocupe el cuidado del agua y del aire y aproveche el potencial que tiene el estado para generar energías limpias y renovables.