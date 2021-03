Presionaron a Sharon Stone para tener sexo con actor

Con el argumento de lograr una mejor química entre ellos, Sharon Stone fue presionada por el director de un estudio para que tuviera sexo con su coprotagonista.

En su libro de memorias, «The Beauty of Living Twice«, la actriz detalla parte de la conversación que tuvo con el ejecutivo, el cual prefirió no mencionar ni dar el nombre de la cinta en cuestión.

«(Pensé) ‘ustedes insistieron en este actor, pese a que no pudo hacer ni una escena completa en la prueba… ¿Ahora piensan que si me acuesto con él, se convertirá en un buen actor?’. Nadie es tan bueno en la cama», escribió Stone en su libro.

«Sentí que pudieron haber contratado a alguien con talento, que pudiera hacer una escena y recordar sus líneas. También que ellos podían tener sexo con él y que me dejaran fuera de eso. Mi trabajo era actuar, lo dije, y esa respuesta no fue muy popular. Por eso fue considerada difícil».

No fue una sola vez, en varias ocasiones los productores le sugirieron que se acostara con sus compañeros porque sería lo mejor para la cinta.

«El sexo, no sólo la sexualización en pantalla, se esperaba de mi negocio.

«Mucha gente me pregunta cómo fueron mis días como súper estrella, fueron así: juega con la pelota o salte del campo, niña».

La revista Vanity Fair publicó un extracto de la autobiografía de la actriz, en la que también cuenta cómo no supo que sus partes íntimas serían filmadas y expuestas en aquella escena de la película Bajos Instintos cuando cruza las piernas de manera seductora.

En sus memorias, la actriz también menciona cómo ha cambiado la industria desde los años 80 y 90, pero que todavía hay mucho trabajo por hacer para lograr una equidad de género y, sobre todo, garantizar espacios seguros para las mujeres.