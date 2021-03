Presentan en Necaxa a Guillermo Vázquez

El nuevo director técnico llega para reemplazar a José Guadalupe Cruz, despedido esta semana

Guillermo Vázquez fue presentado ayer jueves como técnico del Necaxa y dejó claro que tratarán de rescatar a los Rayos del fondo de la tabla del torneo Guardianes 2021, con miras al próximo.

«Vengo con muchos deseos, la vez que estuve aquí me dejó con buenos recuerdos, buenas cosas pero esto quedó atrás. Ahora haremos un proyecto bueno y cosas que se puedan dar a favor nuestro», explicó Vázquez este jueves en video conferencia.

«Esperemos en este cierre de torneo rescatar la mayor cantidad posible de puntos, desde el primer partido salir con esa idea de buscar sumar la mayor cantidad de puntos, tenemos que hacer un esfuerzo».

Vázquez llega para reemplazar a José Guadalupe Cruz, despedido esta semana.

Santiago San Román, presidente del Necaxa, dejó claro que también el cierre del torneo servirá para saber quiénes no quieren seguir en el club.

«Memo vino por lo que vislumbramos en un futuro cercano, armar un equipo, apuntalar con refuerzos y pelear por el puesto que por historia este equipo se merece», apuntó San Román.

«Quien no quiera estar en Necaxa que se vaya, para eso serán estos seis partidos para ver quién quiere o no estar y con los que se queden armar el equipo competitivo que Memo quiere».

El club que reside en Aguascalientes es último de la clasificación con siete unidades, a cinco puntos de los Tigres, que es 12 y tiene el último boleto al Repechaje.