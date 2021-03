Pierde Tigres con Toluca 0-1 o

En menos de un mes, los felinos pasaron de jugar una Final en un Mundial de Clubes a estar en riesgo de caer tanto en la tabla general del Torneo Guardianes 2021

Unos Tigres deslucidos cayeron 1-0 ante Toluca y se rezagaron en la tabla general al caer hasta el décimo puesto.

En menos de un mes, los Tigres pasaron de jugar una Final en un Mundial de Clubes a estar en riesgo de caer tanto en la tabla general del Torneo Guardianes 2021 que podrían quedar fuera de zona de Reclasificación.

Un solitario gol de Alexis Canelo fue suficiente para que los Diablos Rojos se llevaran el botín completo del Estadio Universitario y, con ellos, treparon al segundo lugar general al llegar a 17 puntos.

Por el contrario, la derrota puso a Tigres en una situación comprometida, porque se estancaron en 11 unidades, apenas dos puntos por arriba del Mazatlán, que ocupa el sitio 13, con 10.

Los auriazules ligaron partidos sin ganar, puesto que venían de empatar con el Atlético de San Luis. Antes vencieron a Xolos, pero inmediatamente a su regreso del Medio Oriente habían caído contra el Cruz Azul.

Por si fuera poco, el Uni dejó de ser una fortaleza. Los de Ricardo Ferretti sólo han ganado uno de sus últimos cuatro juegos en casa. Fue el tercer partido en ocho disputados, que los Tigres se fueron en blanco.

La mente de los nicolaítas no estaba en el Estadio Universitario. Antes de los primeros 10 minutos, Tigres ya tenía amonestados a Carlos Salcedo y a Luis Quiñones.

La pólvora del ataque auriazul parece estar mojada, pues ninguna de los tres delanteros pudieron hacer daño al arco de Alfredo Saldívar.

Ni el enrachado Nicolás López, ni André-pierre Gignac ni Carlos González pudieron marcar. Si acaso, al 27′, González intentó abrir el marcador con un cabezazo, pero su disparo pasó por arriba de la portería del «Pollo».

Si bien lograron tener bajo control al ataque del Toluca, que llegó como la ofensiva más temible, en un descuido permitieron que Canelo hiciera el gol de la diferencia.

Al minuto 54 cayó el único tanto del encuentro, luego de que Alexis Canelo, líder goleador del torneo, cabeceó un centro de Rodrigo Salinas ante una pobre marca de Jesús Dueñas, quien únicamente vio como la pelota entraba en la cabaña de Nahuel Guzmán.

Al 71′, Diego Reyes pudo empatar, pero no alcanzó a hacer contacto con el balón a escasos centímetros de la portería de los Diablos.

Con el resultado, Tigres bajó hasta el puesto 10 de la tabla, con 11 puntos, y podría bajar más, a la espera del duelo entre Chivas y Querétaro.

El próximo duelo de los felinos será el viernes, cuando visite al Puebla y habrá que ver la forma física de los jugadores, pues Ricardo Ferretti no realizó algún cambio.