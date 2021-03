Pierde México ante Gales 1-0

Una de las versiones más grises de la Selección Mexicana cayó 1-0 contra Gales, en Cardiff.

El cuadro europeo cambió a todo el cuadro titular que jugó en Eliminatoria Mundialista frente a Bélgica. Gareth Bale entró al 81′.

Aun así, Gales se las ingenió para armar una jugada de gol (precedida de un fuera de lugar), pero en la que el Tricolor tuvo una cadena de errores. Primero, Guillermo Ochoa despejó con los puños un balón que debió capturar con facilidad, pero prefirió escupirlo y de ahí se derivó la acción en la cual Roberts tocó a Williams (el primero superó a Guardado y el segundo a Herrera), y este mandó un centro a Kieffer Moore, quien aprovechó que Carlos Salcedo arrancó dormido el partido, y con un toque sutil, casi con el talón, colocó el balón al poste más lejano del marco de Memo.

Es apenas la segunda derrota de México en la gestión de Gerardo Martino, en 23 partidos.

Claro que la caída le pegará al Tri en el ranking FIFA, quizá mucho más de lo que le sirva un posible triunfo contra Costa Rica. La situación es desfavorable porque ya no alcanzará a Uruguay en dicha clasificación, y porque podría descender del noveno sitio si los cuadros europeos tienen buena racha en su Eliminatoria.

México no logró inquietar a Gales. Hirving Lozano no se sintió cómodo como centrodelantero. Jesús Manuel Corona fue el más peligroso con un par de quiebres y sus respectivos disparos, y Orbelín Pineda el más claro de ideas al ataque, incluso con un balón filtrado en el que por poco «El Chucky» vacuna a un suertudo portero Hennessey, quien desvió la pelota casi de pura suerte, con el pie derecho.

Jugadores como Carlos Salcedo, César Montes, Luis Rodríguez, Edson Álvarez, Héctor Herrera y hasta «El Tecatito» Corona estuvieron imprecisos. A México le faltó velocidad y buen manejo de pelota. Es más, hasta Diego Lainez, quien entró de cambio, estuvo en esa sintonía.

Desde la tribuna Raúl Jiménez, quien sigue en plena recuperación, observó a sus compañeros en el cotejo de preparación.

El Tricolor suele imponer su ritmo y propuesta de juego. Hoy jugó más parecido al juego rasposo, de lucha y choque, y falto de creatividad, de los suplentes de Gales. Al 95′, el Tri pudo empatar a balón parado, pero «El Tecatito» disparó por encima de la portería.

El martes, México enfrenta a Costa Rica, en el cierre de su gira por Europa.