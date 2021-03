Piden comerciantes flexibilidad

La Fecanaco Sonora exhortó a las autoridades de todos los niveles a ser más flexibles con las medidas restrictivas en esta Semana Santa, ya que se necesita recuperar la economía local y para ello, los sitios turísticos requieren tener vida.

El vicepresidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Sonora, Martín Zalazar Zazueta, señaló que las alertas de seguridad y salud que emitió Estados Unidos a sus connacionales para no viajar a México, así como las restricciones que habrá para ingresar a sitios turísticos en varias regiones del estado, pueden ser detonantes para que la actividad económica en esos lugares pueda no resultar lo que se espera.

Manifestó que los sitios turísticos requieren volver a la vida en este periodo de Semana Santa y no repetir el escenario del año pasado que se cerraron playas, negocios, hoteles, y restaurantes con la aparición de la pandemia.

“Con todas esas medidas creemos que el sector turismo en Sonora puede resentir un golpe duro en lo económico.

Necesitamos trabajar, necesitamos recuperar las economías locales y para eso se requieren visitantes, clientes, los cuales deben seguir respetando las medidas sanitarias para evitar contagios”, dijo.

Zalazar Zazueta resaltó que la derrama económica que deja el periodo de asueto de semana santa y de pascua en Sonora es de millones de pesos gracias al turismo regional que se genera y por eso es que solicitó que las autoridades de todos los niveles sean más flexibles en las medidas preventivas, como la presentación de una prueba negativa de Covid-19 para poder viajar a los sitios y playas turísticas.

El vicepresidente de la Fecanaco en Sonora reconoció que es innegable que las autoridades en Sonora están tomando medidas preventivas ante la pandemia, pero también deberían ser menos estrictas

“Estamos a favor de controlar accesos en sitios de playa o en áreas rurales de esparcimiento, los aforos, que no se vendan bebidas alcohólicas, tampoco eventos musicales, que no se generen tumultos, pero no en limitar a las personas con pruebas Covid.

«Creemos que se pueden llevar a cabo otras estrategias para no llegar a ello, con que se respete todo lo anterior es suficiente para que la actividad económica en Sonora sea favorable e igual contenemos la cadena de contagios”, expresó.