Piden apoyo para personas de escasos recursos

Muy poca apoyo de los hermosillenses ha tenido la recaudación de alimentos no perecederos a través del programa Hermosillo Comparte, que se lleva a cabo los sábado de reciclacentro para apoyar al Banco de Alimentos.

Alejandro Camal, integrante del área de nutrición del Banco de Alimentos de Hermosillo, mencionó que son pocos los productos que se han recaudado en estás cuatro semanas que llevan realizando está actividad en los dos centros de reciclaje municipal, debido también a que las familias no están familiarizada con este punto.

Explicó que todo el alimento que reúnen es canalizado a dos programas: «Ayuda de Corazón», dirigido a adultos mayores con alguna discapacidad o que no tienen familia, y «Alimento Compartido», enfocado a familias que viven en situación vulnerable, ya sea por la falta de empleo o alguna enfermedad crónica.

«Hasta el momento se han armado tres despensas con lo recaudado de la gente. Los paquetes nutricionales constan de 10 kilogramos de frutas y verduras, tres de abarrotes, un litro de leche y una bebida carbonatada como jugo o gaseosa», dijo.

Mencionó que buscan aumentar los puntos de acopio de alimentos en la ciudad, ya que ha aumentado el número de personas inscritos en el programa derivado de la pandemia.

Invitamos a las familias de Hermosillo a qué se acerquen a los puntos estratégicos que son Gastropark y Soriana-Bachoco, en horario de 08:00 a 13:00 horas, y que aprovechen y traigan además de su material para reciclar, algún alimento como un kilo de frijol, arroz o latas, leche y productos lácteos, que serán canalizadas a familias que en verdad lo necesitan», finalizó.