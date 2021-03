Pasan a juicio pruebas contra Rosario Robles

La ex funcionaria se declaró inocente de haber incurrido en omisiones que permitieron que sus subordinados desviaran cinco mil 73 millones 358 mil 846 pesos en el caso de la Estafa Maestra

Tras 10 horas de audiencia, un juez federal aprobó que sean consideradas para el juicio de Rosario Robles la mayoría de los 200 datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía General de la República que fueron debatidos este viernes.

Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, aprobó la pruebas y acordó continuar este sábado a las 10:30 horas con el debate de las otras 150 pruebas que se pretenden incluir en el juicio.

Al término de la primera sesión de la audiencia intermedia, iniciada a las 10:16 horas y concluida a las 20:38 horas, el abogado de la acusada, Epigmenio Mendieta, informó que había sido discutida la idoneidad de 150 documentos y 56 testimonios presentados por la Fiscalía.

Sin especificar un número, dijo que la mayoría de estas pruebas fueron aprobadas por el juez para considerarlas en el juicio.

El litigante explicó que hoy quedaron aprobadas todas las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Federal y que mañana se continuarán con las presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la defensa.

En la acusación formulada este viernes, la FGR presentó 300 pruebas para llevar a juicio a Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público y pidió al juez Villar condenar a la ex funcionaria a 21 años de prisión e imponerle el pago de la reparación del daño por el monto equivalente a los desvíos de más de 5 mil millones de pesos de la Estafa Maestra en la Sedatu y la Sedesol.

Según la puntualización del abogado de Robles, la mayoría de esas pruebas fueron planteadas por la FGR y el resto por la ASF.

Prueba en descargo

La ex secretaria de Estado, a su vez, ofreció 53 datos de prueba en su descargo, incluidos ocho documentales y 15 testimonios, entre ellos el de Emilio Zebadúa, ex Oficial Mayor en la Sedatu y la Sedesol, así como los de Enrique González Tiburcio, Juan Carlos Lastiri Quirós y Javier Guerrero García, ex subsecretarios de dichas dependencias.

Debido a que Robles cuenta con una suspensión definitiva dictada en un amparo, cuando se terminen de debatir todas las pruebas, el juez de control no podrá dar el siguiente paso procesal y que consiste en acordar la apertura del juicio.

Eso sólo podrá suceder a menos que un tribunal colegiado revoque la suspensión o hasta que ese amparo sea resuelto en última instancia, lo que podría tardar incluso más de un año, ya que Robles plantea en su demanda temas de inconstitucionalidad que eventualmente podría resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Robles se declaró inocente de haber incurrido en omisiones que permitieron que sus subordinados desviaran cinco mil 73 millones 358 mil 846 pesos en el caso de la Estafa Maestra.