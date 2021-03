Participará Horacio Villalobos en cinta inglesa

El actor y conductor viajó a Chiapas para actuar en el filme

El conductor, productor y actor Horacio Villalobos está listo para dejarse sorprender por la vida, por esta razón el martes pasado se despidió de forma temporal del público del programa «Venga la alegría» ya que viajó a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para comenzar el rodaje de una película en la cual será coprotagonista.

Sin mucha oportunidad para contar los pormenores de este proyecto por el contrato de confidencialidad que firmó al aceptar el papel, Villalobos señaló que es una producción inglesa-estadunidense que se filmará en México.

«No puedo decir mucho porque firmé un contrato de confidencialidad más duro que el Código de Hammurabi. Me despedí en Venga la alegría y expliqué que voy a hacer una película y me voy a ausentar del programa casi un mes porque hice un casting para este proyecto, en inglés además, me llamaron directamente para el call back.

«La verdad es que en mis planes no estaba hacer cine, por lo menos pronto, porque estoy diario en la televisión en Venga la alegría, en La de ocho y haciendo el podcast Farándula 021, que es bastante trabajo y estoy preparándome para regresar, nada más que haya luz verde, al teatro, no estaba en mis planes, pero la vida te sorprende”, compartió el conductor en entrevista telefónica..

En sus inicios el actor de «Un acto de Dios» hizo algunos proyectos de cine experimental con alumnos del Centro de Capacitación Cinematográfica y había tenido varios ofrecimientos para hacer películas, sin embargo no había encontrado el guion y el personaje que lo llevara de regreso al set de filmación.

«No es mi primera película, hice cine experimental, después ya me dediqué a la televisión, al radio, al teatro y a las cosas que he hecho y me habían ofrecido varias películas a lo largo de mi carrera, pero leía los guiones y quería vomitar porque la verdad eran horrendos, pero este guion lo leí y la verdad me encantó, me conmovió, por lo menos el guion es fantástico y espero que así de bonita quede la película porque el guion es muy bonito.

«Puedo decir que es un personaje encantador que tiene varias similitudes conmigo, yo creo que por eso pensaron en mí directamente, y es un coestelar, la verdad es que está bien padre. Es un personaje bueno y yo soy una buena persona además, mi último villano fue en Los chicos de la banda, que lo volveré a hacer pronto, a Michael, pero éste es muy distinto a él”, concluyó el conductor antes de tomar el avión que lo llevó a Chiapas.