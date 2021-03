Obtienen Tuzos primera victoria del torneo

El equipo de Pachuca reaccionó y abandonó el sótano de la clasificación general

Pachuca reaccionó y abandonó el sótano de la clasificación general luego de que aprovechó su condición de local y venció 2-1 a Xolos, logrando su primera victoria del torneo.

Los Tuzos no ganaban en el Clausura 2021, y anoche finalmente despertaron a pesar de que el conjunto fronterizo impuso condiciones en los primeros 30 minutos de juego.

Tijuana fue el primero en irse adelante con un gol de Fabián Andrés Castillo al 34′, con el que parecía que iba a tener un encuentro fácil.

Sin embargo, una equivocación de Gonzalo Jara abrió la puerta para la remontada del Pachuca, ya que provocó un penal que fue cobrado por Ismael Sosa para anotar el 1-1 al 39′. Sosa no anotaba desde la fecha 10 del torneo Guardianes 2020.

Antes de irse al descanso de medio tiempo, Kevin Álvarez le dio vuelta al marcador al poner el 2-1 al 41′, haciendo que los Tuzos recobraran la confianza.

La clave para manejar el encuentro fue que los pupilos de Paulo Pezzolano dieran la voltereta rápidamente.

Xolos quería volver a la senda del triunfo, ya que su último triunfo se dio en la fecha 6 cuando venció al León.

Con este tropiezo sumó su segundo descalabro consecutivo, y no pudo subir de posición en la tabla general, se quedó con 13 unidades.

Los Tuzos buscaron darle tranquilidad al encuentro, enfriando las acciones y en la recta final dejaron crecer a Xolos, pero al final los visitantes no fueron contundentes y finalmente la victoria llegó como un bálsamo para el cuadro de Pezzolano, que respira.

En tiempo de compensación, Luis Angel Calzadilla fue expulsado y dejó a su equipo con 10 hombres al 92′, tras un pisotón sobre Esteban Pavez.

Pachuca vivió los minutos más tensos del encuentro, la tensión se notaba en cada jugada, se multiplicaron en la cancha y finalmente lograron su primera victoria para llegar a siete puntos, colocándose en el sitio 16.