Obligan a la FGR a investigar masacre ccurrida en Camargo

Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación por la masacre de 19 personas halladas calcinadas en Camargo, Tamaulipas, de las cuales 16 eran guatemaltecas.

La resolución fue dictada ayer viernes por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, con sede en Reynosa, Gerardo Eduardo García Salgado.

El juez de control dio un plazo de tres días hábiles para que la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, de la FGR, inicie la carpeta de investigación correspondiente.

El pasado 25 de enero, luego de conocerse el hallazgo de los cuerpos calcinados en la comunidad de Santa Anita, diversas organizaciones presentaron la denuncia de hechos ante la FGR.

La Fiscalía se negó a iniciar una investigación, con el argumento de que se trataban de hechos del fuero común que ya eran investigados por la Fiscalía de Tamaulipas.

Ante ello, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) interpuso una impugnación ante el juez de control federal el 10 de febrero, cuya audiencia se realizó este jueves.

En su argumentación, el juez García Salgado señaló a la FGR que no es válido invocar límites burocráticos para cumplir con su obligación de investigar.

Además, señaló, no es aceptable que aparezcan los restos de 19 personas y no se sepa la verdad de lo sucedido.

Para la FJEDD, la resolución es un importante precedente para reconocer la dimensión social de las violaciones graves de derechos humanos.