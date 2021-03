«Niegan» a Lainez para Preolímpico

Diego Lainez jugará con la Selección Mexicana mayor durante la Fecha FIFA de marzo, y no con la Preolímpica.

El futbolista será uno de los convocados a los partidos contra Gales y Costa Rica, que el Tricolor sostendrá en Europa, de acuerdo con TUDN.

Lainez lucía como una de las cartas fuertes para el equipo dirigido por Jaime Lozano, que a partir del 18 de marzo buscará su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Trascendió que las gestiones se atoraron porque el Betis se rehusó a ceder con anticipación al futbolista, toda vez que el Preolímpico arranca días antes de la Fecha FIFA.

De hecho, el técnico Manuel Pellegrini insistió en que no podían darse el lujo de perder al jugador antes de la ventana internacional.

La Selección Mexicana no quería perder la oportunidad de contar con Lainez y por eso se optó por convocarlo al plantel mayor.

Además, Gerardo Martino gusta de darle juego en partidos en Europa a jugadores que se desempeñan en aquel continente, como pasó con Alejandro Gómez, del Boavista portugués, en la Fecha FIFA de octubre.

Al tener la negativa del Betis para soltar a Lainez al Preolímpico, la FMF ya ni siquiera pasó a un siguiente obstáculo, como lo habría sido la negociación para que se los prestaran debido a la cuarentena que tienen que cumplir a su regreso los futbolistas que salgan del continente europeo, razón por la cual se canceló la Eliminatoria de la Conmebol en este mes de marzo.