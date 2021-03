Mujeres tendrán apoyo para iniciar negocios

Ser sostén de una familia es una tarea muy compleja, Guillermina Balaguer Galindo lo sabe de primera mano, ha luchado toda su vida por darle una mejor calidad de vida a los suyos, situación que logró estabilizar cuando Ernesto el “Borrego” Gándara la apoyó desde la Presidencia Municipal de Hermosillo en la conformación de un pequeño negocio propio.

La hermosillense recordó que vivió años muy difíciles por no tener dinero para salir adelante para ella y sus hijos. Corría el año 2007 cuando decidió “tomar el toro por los cuernos” y se dirigió al a Palacio Municipal, para pedir ayuda con su proyecto de emprendimiento: una carreta de tacos de carne asada.

“Quería salir adelante y me ayudaron, estoy muy agradecida con él. Es un gran hombre, cuando estuvo de Presidente Municipal apoyó muchísima gente y ahora que sea Gobernador las seguirá apoyando a las personas de escasos recursos”, manifestó Balaguer Galindo en un encuentro con liderazgos sociales del sur de Hermosillo, encabezado por el Candidato, hasta donde acudió para agradecerle personalmente.

Ella está muy agradecida con el respaldo que tuvo de el “Borrego” Gándara como emprendedora, porque ese proyecto marcó un antes y un después en su vida, logró fundar su negocio, empleó a sus hijos y obtuvo ingresos, hasta la fecha la carreta sigue en pie en la colonia Adolfo López Mateos.

El candidato a la gubernatura de la Alianza “Va por Sonora”, desde el arranque de su campaña ha dejado en claro la importancia que para la economía tienen los micro, pequeños y medianos negocios, y más cuando son encabezados por mujeres, por lo que desde su Gobierno apoyará todas estas iniciativas que buscan mejores condiciones para sus familias.

“¿Y las oportunidades para la mujer? Muchas de ellas que trabajan en casa, que tienen algún negocio, que ahora en la pandemia demostraron que son más, más fuertes que nunca, pero que tenemos que hacer equipo, que tenemos que ir juntos para dar mejores oportunidades, los monumentos, los grandes bulevares y avenidas los dejamos para después, ahorita es la reactivación de la economía de la gente” puntualizó Gándara Camou.

El representante de la Alianza tuvo actividad este arranque de semana en Hermosillo, y se reunió con liderazgos sociales del Sur de la capital, un emotivo encuentro con personas que le quieren, le aprecian y reconocen su gestión como Alcalde.

“Tenemos una fortaleza que no tienen otros, nosotros no fuimos impuestos, no venimos del centro, no somos frívolos y sí queremos, como siempre lo hemos hecho y no se diga ahora, trabajar con la gente, estar como lo hemos estado siempre, ustedes me conocen, no fui un Alcalde de oficina o metido en la burbuja, fui un Alcalde de tierra, cercano y lo mismo les garantizo sucederá cuando sea Gobernador de Sonora”, aseguró.