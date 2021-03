Mantiene Lafourcade los pies en la tierra

Con dos Grammy y 13 Latin Grammy en la bolsa, cosechados en poco más de 20 años de trayectoria, Natalia Lafourcade es reconocida tanto en México como en el mundo.

Podría pensarse que la veracruzana tiene claro su camino en la música, sin embargo, admite que saber encontrar su cauce y mantenerse fiel a su propuesta ha sido una labor que sigue explorando día con día.

«Es una de las cosas más difíciles de incorporar. Nunca se vuelve fácil porque mientras más avanzas y subes, la exigencia de afuera, pero, sobre todo, la de uno mismo, crece.

«En mi caso soy muy exigente, a veces dolorosamente perfeccionista, entonces no es fácil poderte mantener fiel a ti, a lo que quieres ser, caminar hacia donde quieres ir y forjar tu propio camino. Es un trabajo de todos los días, todo el tiempo», compartió, en entrevista exclusiva.

Para ello, la intérprete de «Hasta la Raíz» ha sabido rodearse de gente que, como su pareja, padres y amigos, la ayudan a mantener los pies en la tierra, a conectar con quién es y, principalmente, a no tomarse nada tan en serio.

«Mis padres y mi compañero son, definitivamente, figuras y pilares muy importantes, somos la mesa de cuatro y ellos me ayudan mucho a bajar y a reencontrarme.

«Mi compañero, que es un hermoso ser, mi maestro, es quien siempre me baja; yo estoy acelerada y él me pone en el piso, me reconecta, y gozo mucho de poder pasar tiempo con ellos.

«Y también ciertas amistades que tengo, amigos y amigas que son como maestros, estar con ellos y verlos crecer y desarrollarse me da mucha fuerza y me recuerdan sobre la sencillez y a no darle tanta importancia a todo», dijo la artista, de 37 años.