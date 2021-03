Mantiene Álvaro Ortiz su buen nivel

Alvaro Ortiz deberá navegar contracorriente para pelear por el título del Abierto Mexicano de Golf.

El golfista tapatío se ubicó en el tercer lugar tras la tercera ronda del certamen, por lo que se verá obligado a recuperar terreno para intentar darle alcance al argentino Jorge Fernández, quien lo desplazó de la posición de privilegio.

Ortiz firmó una vuelta de 70 golpes (-2) para llegar a un total de 202 impactos (-14) para instalarse en el tercer peldaño, sin embargo ahora el reto para mañana será darle alcance a Fernández, quien tiró una impresionante ronda de 64 golpes (-8) que le dio una importante ventaja de cinco sobre el mexicano al terminar con 197 (-19).

«Lo que hizo Jorge (Fernández) sido una de las mejores rondas que he visto jugar a alguien en mi carrera, ahora no queda más que seguir para adelante mañana todo puede pasar y confío en que pueda recuperar lugares y pelear por el título, estoy tranquilo he jugado bien y creo que se puede hacer algo mañana», reconoció Ortiz.

La otra buena noticia es que el Top 10 del torneo sumó dos banderas mexicanas con Fernando Cruz y Emilio González, quienes se instalaron en el sexto y noveno puesto.

Juan Carlos Benitez cerró en el sitio 22, uno por arriba de Raúl Pereda, mientras que Juan Cristóbal Islas, el jugador más joven del torneo con 17 años, acabó en el lugar 53