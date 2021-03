Llevarán Game of Thrones a Broadway en el 2023

George R.R. Martin, autor de la saga literaria, colabora en la pieza teatral con el dramaturgo británico Duncan MacMillan y el director Dominic Cooke

«Game of Thrones» irá a Broadway, anunció este martes su equipo de producción, con planes para llevar a los personajes clave de la exitosa serie de culto al escenario en 2023.

George R.R. Martin, autor de la saga literaria, colabora en la pieza teatral con el dramaturgo británico Duncan MacMillan y el director Dominic Cooke.

La obra tendrá lugar durante «un momento crucial en la historia de la serie», indicó en un comunicado el equipo, que incluye a los productores Simon Painter, Tim Lawson y Jonathan Sanford, que presentaron «Los Ilusionistas» en Broadway en 2014. La obra se basará en el torneo de Harrenhal.

Nuestro sueño es llevar Westeros a Broadway, al West End, a Australia… y eventualmente, a un escenario cerca de ti», comentó Martin en un comunicado, refiriéndose al mundo ficticio donde se desarrolla la historia.

Este proyecto, que contará con «muchos de los personajes más icónicos y conocidos» de los libros y de la serie -que se desarrolló en ocho temporadas desde 2011 hasta 2019-, comenzó antes de la pandemia, según Martin.

Varios proyectos relacionados con Game of Thrones están preparándose, como «House of the dragon», una precuela que llegará a HBO en 2022.

Martin también está colaborando en proyectos relacionados con sus otros libros, como «Sandkings» para Netflix.

Los fans temen que la atención del autor de 72 años esté demasiado dividida para terminar su ciclo literario de «Game of Thrones», que ya fue superado por la serie de televisión.

Han pasado casi 10 años desde que se publicó el volumen más reciente de la saga, «Una danza con dragones».