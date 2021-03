Investiga la NFL a Deshaun Watson

La NFL anunció que abrió una investigación por las acusaciones de agresión sexual contra varias mujeres que pesan sobre el quarterback de los Texanos de Houston, Deshaun Watson, después de que tres masajistas demandaran al jugador.

En las demandas presentadas esta semana, dos de las mujeres argumentan que Watson las tocó con el pene durante sesiones de masaje el año pasado y la tercera afirma que la obligó a realizarle sexo oral.

Watson, de 25 años, rechazó tajantemente haber actuado de manera inapropiada y dijo que espera limpiar su nombre.

Las mujeres, que no son identificadas con su nombre en la demanda, están representadas por el abogado de Houston, Tony Buzbee, quien publicó el jueves en Instagram una foto de la carta de la NFL en la que la liga reconoce que abrió una investigación. Buzbee posteriormente borró la publicación.

El portavoz de la NFL, Brian McCarthy, confirmó a través de un correo electrónico que el asunto estaba «en investigación en conformidad con las políticas de conducta personal».

El abogado de Watson y su agente no respondieron de momento a las solicitudes de que hicieran declaraciones sobre el asunto.

«Nunca he tratado a ninguna mujer con nada menos que el máximo respecto», dijo el quarterback en un comunicado que publicó en Twitter el martes.

La portavoz de la policía de Houston, Jodi Silva, se abstuvo de precisar si alguna de las supuestas agresiones sexuales fueron denunciadas a la policía y señaló que el departamento no identifica a personas no acusadas de delito alguno.