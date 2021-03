Interpretará Jamie Foxx a Mike Tyson en una miniserie

El proyecto se llama «Tyson» y Martin Scorsese será productor ejecutivo

El actor ganador del Óscar, Jamie Foxx, interpretará a Mike Tyson en una serie limitada. El proyecto se llama «Tyson» y Martin Scorsese será productor ejecutivo, confirmó un representante del boxeador a CNN.

Originalmente se planeó como una película protagonizada por Foxx, recordado por sus papeles en las cintas Ray, Django Sin Cadenas y Soul.

La miniserie, escrita por Colin Preston, contará la increíble historia de vida de Tyson y cómo hizo historia en el box con solo 20 años.

«He estado buscando contar mi historia durante bastante tiempo», dijo el atleta en un comunicado. «Con el reciente lanzamiento de Legends Only League y la emoción de los fanáticos después de mi regreso al ring, ahora se siente como el momento perfecto.

«Espero colaborar con Martin, Antoine Fuqua (productor ejecutivo), Jamie y todo el equipo creativo para llevar al público una serie que no solo capture mi trayectoria profesional y personal, sino que también inspire y entretenga a la gente».

Actualmente, el proyecto no se encuentra relacionado con ningún servicio o plataforma de streaming. Tyson y su esposa Kiki también serán productores ejecutivos