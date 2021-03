Impulsará Gándara contratación de jóvenes sin experiencia

Las y los jóvenes representan un activo muy valioso en la sociedad, por lo que la falta de experiencia laboral no debe ser un impedimento para que encuentren trabajo, consideró Ernesto el “Borrego” Gándara.

Por ello, desde mi Gobierno se pagará la cuota del IMSS de jóvenes recién egresados que sean contratados por micro, medianas y pequeñas empresas durante un año, adelantó el Candidato a Gobernador por la Alianza “Va Por Sonora” en gira de trabajo por Cajeme.

“Son jóvenes que terminan la carrera, que salen ilusionados, que sus padres hicieron un esfuerzo y ellos mismos también, sin embargo, no hay oportunidades. Tenemos que hacer las cosas diferentes y esas cosas diferentes son detonar el empleo para ellos, y ¿De dónde vamos a partir? Del mismo programa de reactivación económica”, explicó.

Gándara Camou detalló que es común que muchachas y muchachos recién egresados no sean considerados por empresas por falta de experiencia, sin embargo no pueden acumular experiencia por la falta de oportunidades laborales.

Explicó que esta propuesta forma parte del ambicioso proyecto de reactivación económica que parte del apoyo a las MiPymes para recuperar la calidad económica de su gente, que ya ha venido anunciando los últimos días.

El primer empleo representa para los jóvenes la oportunidad de impulsarse profesionalmente y no desertar en su camino, explicó Gándara Camou, por eso es tan importante darles oportunidades de desarrollo; pero también se atenderá un segundo frente al ser generadores de acciones que permitan rescatar la economía después del desplome ocasionado por la pandemia.

“Le vamos a hacer la vida más fácil a las pequeñas empresas y comercios y por cada empleo que le den a un joven sin experiencia previa mi Gobierno pagará el Seguro Social durante un año, la idea es aliviar la carga a esas pequeñas empresas y comercios para que contraten jóvenes y se abran oportunidades”, explicó el Candidato de la Alianza “Va por Sonora”.

Se trata de una doble estrategia de rescate, ya que la mayoría de las veces es difícil que se les otorguen oportunidades de empleo a los recién egresados de carreras universitarias, esto por falta de experiencia, que difícilmente se logra si las empresas no dan apertura a estas contrataciones.

Es muy triste, insistió, que es precisamente la falta de oportunidades y opciones la que obliga a este sector de la población a dejar Sonora, o los fuerza a laborar en actividades que no están relacionadas con su carretera universitaria.

“Estamos incentivando la economía, pero también estamos incentivando el mercado laboral de quienes apenas culminan sus estudios profesionales, estamos garantizando oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional para ellos, es un ganar – ganar en dos sentidos”, expresó el “Borrego”.

El Candidato al Gobierno de Sonora, estuvo en gira de trabajo por el municipio de Cajeme, en su décimo noveno día de actividades de campaña, aprovechó para platicar con comerciantes, miembros de la sociedad civil y simpatizantes, les mostró sus propuestas rumbo a la gubernatura.

Aprovechó para dejar un claro mensaje sobre sus aspiraciones políticas y el trabajo que desempeñará una vez que asuma el cargo como Gobernado.

“Tenemos una radiografía completa de Sonora y sus necesidades, el tiempo que me he desempeñado en el servicio público, que no ha sido poco, me ha permitido dialogar con mucha gente, hacer intercambio de ideas y pensamientos, he escuchado a los sonorenses, conozco lo que necesitan”, comentó el “Borrego” Gándara durante un encuentro con medios de comunicación.