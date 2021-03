Hallan a mujer muerta en Iztapalapa

En menos de un día, otra mujer fue hallada muerta en la Ciudad de México.

Este sábado por la mañana el cadáver de una joven de unos 25 años fue reportado en la Calle 3 Poniente, en la colonia Renovación de la Alcaldía Iztapalapa.

El parte policial señala que los vecinos llamaron a los servicios de emergencia al verla tirada e inconsciente sobre la vía pública.

Los paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales; sin embargo, no revelaron el diagnóstico de fallecimiento.

La noche del viernes Lucia fue encontrada dentro de un cuarto de servicio en el edificio 80 de la calle Zamora, en la colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc.

La mujer de aproximadamente 35 años que era empleada doméstica fue torturada, según primeros reportes policiales.

Sobre el feminicidio de Lucia la Fiscalía local no proporcionó información hasta la tarde de este sábado al divulgar un comunicado de prensa.

En este, aseguró que activó los protocolos de feminicidio y Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio abrió una carpeta de investigación.

«Hasta el momento, en ambos casos, ya se cuenta con datos de relevancia que podrían aportar avances importantes en las investigaciones», aseguró la Fiscalía.