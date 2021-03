¡Aguas! con correos falsos de instituciones bancarias o de amigos clonados

En esta temporada en la que todos andamos buscando cómo financiarnos para cumplir con los compromisos, sobre todos quienes pretenden salir fuera, los delincuentes se están aprovechando y están clonando correos de instituciones bancarias, en los que señalan que hay cierta irregularidad en saldos o movimientos, por lo que piden “clicar” en determinado lugar e ingresar para aclarar la supuesta inconsistencia, lo cual, obviamente, no debemos hacer.

El lunes, llegó a mi correo electrónico, una supuesta alerta de la institución bancaria en la que tengo cuenta, que de inmediato “me brincó” ya que no era del dominio oficial, por lo que revisé de qué se trataba y la irregularidad a la que hacían referencia sobre los saldos no existía y por suerte no caí en la estratagema de los timadores, sin embargo, hay quienes se confían, ingresan donde los delincuentes indican y se quedan sin lo mucho o poco que tengan.

También la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, está alertando sobre hackeos de cuenta de Facebook, cuyos delincuentes contactan a los “amigos” del titular, por lo que se recomienda no ingresar a enlaces sospechosos, aun y cuando sean de amigos o conocidos, ya que pueden hacer mal uso de sus datos.

Así que por favor, no sea víctima de los delincuentes, verifique muy bien antes de ingresar a ofertas o reportes sospechosos de supuestas instituciones financieras o a mensajes de contactos, más vale hacerles una llamada o visitarlos que seguir enriqueciendo delincuentes.

Celida López “truena” contra feministas promotoras del “trapo verde”

Una bronca más se echó encima la todavía alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas, quien en breve pedirá licencia para buscar la reelección en el cargo, luego de que arremetió en contra de quienes están a favor del aborto.

Si bien es un tema sumamente complejo, sobre todo para quienes han sido educados dentro del catolicismo practicante, como es el caso de López Cárdenas, no se debe criticar y mucho menos llamar “taradas” a quienes toman esa decisión, que supongo no debe de ser fácil y que además, representa un riesgo para la salud de quien opta por ese procedimiento.

Pero conociendo a la Presidenta Municipal, quien tiene un lenguaje bastante florido o folclórico, pues entendemos que le ganó “lo ciudadano” y en la reunión en la que participó con varias mujeres, pues soltó la lamentable expresión.

Ojalá que sus asesores brinden información sobre esta problemática, porque son muchas las mujeres que están impulsando las modificaciones legales que eviten que quienes optan por ella no pongan en riesgo su salud al realizarse procedimientos en forma totalmente insalubre.

Porque no podemos cerrar los ojos a la realidad y sabemos que los abortos clandestinos existen, y solo quienes tienen posibilidades económicas viajan a la Ciudad de México o a Tucson, Arizona, a someterse a esos procedimientos.

Claro, lo ideal sería que hombres y mujeres tomaran todas las precauciones, sin embargo, muchos abortos que se realizan son producto de agresiones sexuales que ni siquiera se denuncian y no es válido satanizar a quienes están promoviendo las debidas reformas para dar seguridad a las féminas.

Obviamente, el desatino de la alcaldesa fue ampliamente rechazado por los grupos de feministas quienes a través de redes sociales manifestaron su inconformidad y ni hablar de los comentarios que se hicieron en las citadas publicaciones.

Si tiene algo que preguntarle a los candidatos y candidata a gobernador ¡aproveche los debates!

Si usted desea hacer alguna pregunta a los candidatos y la candidata al gobierno de Sonora, durante los próximos debates, el Instituto Estatal Electoral está exhortando a que las envíen a la página del organismo electoral para que sea tomada en cuenta, en un procedimiento que por primera ocasión se lleva a cabo.

Como seguramente está enterado, el primero de los debates será el 27 de abril y el segundo el 18 de mayo. También habrá para los y las aspirantes a Presidentes Municipales, en Guaymas, Navojoa, San Luis Río Colorado, Nogales, Cajeme y por supuesto, en Hermosillo, que será el 16 de mayo.

En el micrositio de la página del IEE usted podrá decidir el tema que desea preguntar, los cuales ya fueron seleccionados y también precisará si quiere que su nombre aparezca o bien, mantenerse anónimo, según informó la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.

Y aunque sabemos que la mayoría anda preocupado por otras prioridades es importante que observe lo que ofrecen, no solo lo critican, además de que expliquen los cómo buscan cumplir tal o cual promesa, porque como dice el dicho “prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila”.

