Aplicarán vacunas contra el Covid-19 desde los autos en Hermosillo

Aunque todavía no sabemos cuándo llegarán las ansiadas vacunas a para inmunizar a los adultos mayores en contra del Covid-19 en Hermosillo, el Secretario de Salud, Enrique Clausen anticipó este jueves que se habilitarán los estacionamientos del Estadio Sonora y de la Universidad de Sonora, para colocar módulos y a bordo de los autos aplicar el biológico a quienes les corresponda.

Se presume y queremos suponer que así será, el sistema es similar al utilizado por autoridades de Estados Unidos para agilizar la inmunización, aunque con nuestros vecinos la aplicación se mantuvo durante las 24 horas, pero el hecho de que los adultos mayores no tengan que exponerse a un tumulto, ya es de gran beneficio y nos parece excelente medida.

Por lo pronto para la tarde de hoy se espera el arribo de 37 mil 400 biológicos según se anunció por parte del gobierno federal.

Perdo además, desde este viernes por mañana se empezarán a vacunar a los mayores de 60 años en Agua Prieta, y para sábado y domingo se espera continuar con la aplicación en Cajeme y Navojoa, por lo que a lo mejor en plena Semana Santa toca en Hermosillo o bien, en la Semana de Pascua.

Según anticipó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la intención es que para finales de abril estén vacunados adultos mayores y hasta maestros en Sonora para que, de mantenerse en verde el semáforo, lo cual vemos difícil, se pueda regresar a las aulas.

Pero a como hemos visto el comportamiento de muchas personas, lo vemos difícil y lo más seguro es que hasta el próximo ciclo escolar se reanuden las clases presenciales.

Al IEE se le olvidó trámite para recoger dinero para partidos ¿cómo la ve?

A ver qué dice hoy la presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Guadalupe Taddei Zavala, luego de que la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal, informara que no se ha acudido a retirar los recursos asignados al organismo, lo que ha provocado que algunos partidos estén exigiendo al Estado los mismos.

Y es que la noche del miércoles los integrantes de la coalición Juntos haremos historia en Sonora, conformada por Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Nueva Alianza, expusieron que era el gobierno estatal el que incumplía con la entrega de recursos asignados.

Sin embargo, al parecer es el propio Instituto Estatal Electoral, el que no ha realizado los trámites, que conoce a la perfección, porque no son nuevos, y no han acudido a realizar el retiro de los mismos, así que por ahí están poco más de 42 millones de pesos, esperándolos.

Vamos a suponer que a alguien “se le olvidó” o dejó “para al rato” el citado trámite, y no que se trató de una estratagema para tratar de llevar al baile al gobierno estatal, que lo que sea de cada quien ha estado bastante ajeno al proceso, algo que no nos había tocado ver en bastantes años.

Hay que fomentar valores en niños y niñas desde que nacen

Una ardua tarea tienen los padres y madres de familia de los niños y jóvenes para enseñarles y fomentar desde sus primeros días de vida el respeto, tanto a la vida, como a sus congéneres, para que las próximas generaciones puedan ser mejores.

Cierto, a la fecha hay muchos reportes de violencia hacia la mujer y no por culpa de las autoridades, sino de aquellos que formaron a maltratadores y sumisas, además de delincuentes.

Es increíble que en pleno siglo 21 una joven de 19 años haya abandonado su hogar y se haya recluido en un albergue porque estaba embarazada, su pareja no la apoyó y sentía temor de sus padres, aunque por suerte la joven pudo volver a su casa y esperemos que reciba el respaldo que requiere, para que la cría pueda crecer en un ambiente libre de violencia.

A la fecha en muchos hogares falta disciplina, reglas, los niños desde pequeños no distinguen lo que está bien y mal, pero tampoco hay quien se los haga saber, de tal suerte que para cuando son adolescentes y los quieren disciplinar, tristemente, en muchos casos ya no se puede…

Y no se trata de golpear, insultar o gritar, sino crecer con normas, con valores, dándoles herramientas para que llegado el momento puedan tomar decisiones y que en caso de dudas se sientan con la confianza de acudir al seno familiar y comentarlos, no hay que dejarlos ir a la guerra sin armas, como dice el refrán.

Y no, no se trata de defender a la autoridad, pero también debemos asumir las responsabilidades que nos corresponden y no solo tirar la bola al contrario.

