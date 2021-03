Destaca gobernadora importancia de las instituciones en la democracia

Un fuerte mensaje envió la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano durante la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia, convocado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el que participaron los y la mandataria del país junto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Como sabemos, el mencionado “pacto” pretende que las autoridades actúen con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular en el actual proceso electoral, aunque el propio presidente continuamente utilice los programas de su gobierno en beneficio de sus candidatos.

En su mensaje la mandataria estatal estableció que “no hay democracia si no hay instituciones fuertes, no hay democracia si no hay equilibrios, no hay democracia si no cuentan todas las opiniones y no hay democracia si no hay el imperio de la ley”, de ahí la importancia de respetar las normas y las instituciones.

En un momento en el que López Obrador ha emprendido una andanada en contra de jueces y del Instituto Nacional Electoral, el mensaje de Pavlovich Arellano fue de gran significado y se escuchó fuerte y claro.

En su calidad de presidenta de la Conago, sostuvo que esta agrupación “está comprometida con la participación ciudadana y con el irrestricto respeto a todas las voces, a las consonantes y a las disonantes, porque todas, absolutamente todas, enriquecen el diálogo nacional”.

Y apuntilló “el compromiso es con el equilibrio de poderes, donde la sociedad mandata al estado a través del poder Legislativo, el Ejecutivo obedece y actúa conforme a la ley y el judicial imparte justicia y garantiza los derechos fundamentales del ciudadano… Más claro, no se puede…

Abrirá Amazon centro de distribución en Hermosillo ¡gran noticia!

Empresas de talla internacional siguen llegando a Sonora, lo que denota la confianza que existe en la labor de las autoridades estatales, y en esta ocasión no se trata de cualquiera, sino de un gigante en materia comercio y paquetería en línea como es Amazon, que decidió instalar en esta capital un centro de envío.

Además de la generación de empleos, los habitantes de esta ciudad que contemos con la membresía Prime nos beneficiaremos con la entrega de productos en el mismo día, mientras que en el resto de la entidad la entrega será en 24 horas, lo que nos parece muy satisfactorio.

Las instalaciones de Amazon están en proceso de construcción en el Parque Industrial y ya abrió el proceso de contratación de personal directo más los que se generarán en forma indirecta durante la edificación.

Esta indudablemente es una muy buena noticia y denota que la mandataria no ha dejado de trabajar y cerrará su sexenio a tambor batiente.

Solicitará Celida López licencia para buscar reelección en alcaldía

Como santoclós en pleno marzo, así anda la alcaldesa Celida López Cárdenas, con la dsistribución de equipamiento en las dependencias, ya que lo mismo ha entregado patrullas, que equipo recolector y de limpieza, además de ofrecer pruebas gratuitas de Covid-19 a quienes acudan a los destinos turísticos del municipio.

De esta manera la presidenta municipal se está despidiendo de su cargo, ya que como lo habíamos señalado con anterioridad, ya confirmó que a más tardar el siete de abril se registrará como candidata para buscar la reelección por la alcaldía local.

Y aunque inicialmente había considerado mantenerse en el cargo, la pensó mejor y para no dar pie a especulaciones, optó por pedir licencia y en su lugar, en calidad de alcalde interino quedará el Síndico, Fermín González Leyva.

La verdad creo que es la mejor decisión porque como dice el dicho no se puede ser juez y parte, así que más vale no hacer cosas buenas que parezcan malas y sobre todo, no dar material a sus contrincantes.

Correo electrónico [email protected]