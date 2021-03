Retrocede Hermosillo a color amarillo al repuntar casos de Covid-19

Solo era cuestión de que nos soltaran un poquito la cuerda para que muchos nos olvidáramos de las recomendaciones para evitar la transmisión del Covid-19, de tal suerte que en apenas una semana varios municipios se colocaron en amarillo en el mapa Sonora Anticipa.

Como sabemos, desde el lunes anterior, el estado se colocó en verde en el semáforo epidemiológico nacional, derivado de que la propagación del virus había disminuido, no porque se hubiese eliminado, aunque mucha personas al parecer entendieron mal el mensaje y hasta se dieron el lujo de quitarse el cubrebocas, cuando una de las principales recomendaciones es continuar utilizando éste y todas las demás medidas preventivas.

Ahora, nos enfrentamos a la posibilidad de que pasando la Semana Santa y la de Pascua o llamada Semana Diabla, se presente una tercera ola de Covid-19, la cual sería mucho más agresiva que la anterior y lo peor es que llegaríamos con un personal de salud sumamente desgastado por un año de pandemia, pero también frustrado por el desinterés de la gente de cuidarse.

Así que las medidas implementadas por el secretario de Salud, Enrique Clausen, de solicitar exámenes recientes que muestren que los interesados en acudir a sitios turísticos no están contagiados, es más que acertada, aunque a muchos no les haya gustado.

Recuerde que es imperativo que se cuide, tanto usted como su familia, porque este virus no respeta a nadie y lo mismo ataca a niños, que jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.

De tal suerte que si no quiere convertirse en estadística no eche en saco roto las recomendaciones que hacen las autoridades de Salud, siga cuidándose use cubrebocas, mantenga la distancia, evite acudir a sitios con grandes concentraciones de personas y lávese frecuentemente las manos.

Los mexicanos son menos felices debido a pandemia y crisis económica

Luego de un año de pandemia, con más de dos millones de personas contagiadas y casi 200 mil muertos, de falta de empleo y de una grave inseguridad, México cayó varios lugares en el índice global de felicidad, lo cual es más que justificado.

De acuerdo con la firma Gallup, que es una consultora global de análisis estadístico, que se ha dado a la tarea de medir las evaluaciones de vida, bienestar y las emociones subjetivas de la población de cada nación, tomando en cuenta seguridad, economía, empleo y corrupción, el país pasó de ocupar el sitio 23 al 46, de entre 149 naciones evaluadas.

Cabe señalar que México se colocó incluso por debajo de Brasil, que es uno de los países con más índice de muertes y casos a causa de la pandemia por Covid-19.

Según la firma, los mexicanos entrevistados durante 2020 calificaron su felicidad como de 5.9, de una escala de uno al 10, mientras que en 2019 se tenía un promedio de 6.4.

Claro, que con esta pandemia, todos los países mostraron una caída en sus indicadores, sin embargo Finlandia se sigue conservando como el país más feliz del mundo, seguido por Islandia y Dinamarca… Habrá que ver cómo nos va el próximo año, porque lamentablemente el panorama no luce mejor en este 2021.

Se burlan de autoridades de Cajeme al enviarles arreglos fúnebres

Aunque es evidente, la delincuencia organizada demostró, una vez más, que las autoridades federales asentadas en Cajeme los tienen muy sin cuidado, e incluso, se dieron el lujo de enviar coronas mortuorias y colocarlas en lugares estratégicos firmadas por “La Plaza”.

Así como lo lee, los integrantes de la agrupación criminal prácticamente retaron a las autoridades federales con las bandas con los nombres de los encargados de la corporación federal en ese municipio, los cuales tenían las palabras DEP (descanse en paz).

Naturalmente que más rápido que volando, los elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, que fueron los primeros respondientes, retiraron las ofrendas florales y las subieron a una patrulla, pero las redes sociales, que dan cuenta rápida de lo que ocurre, quedaron como testigos.

El hecho sucedió el pasado viernes en la calle California y Bordo Nuevo, frente a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey (campus Cajeme) en el sector norte de Ciudad Obregón y aunque hay una cámara directamente apuntando hacia donde dejaron las coronas, no se sabe nada de las personas que lo hicieron.

Los arreglos fúnebres tenían listones con los nombres de los licenciados, Juan B. V., y Uruchurtu, y al lado, las siglas D. E. P. ¿Cómo la ve?

