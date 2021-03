Posponen apertura de frontera para actividades no prioritarias

Aquéllos que ya se veían “chachareando” en Nogales o Tucson, Arizona , o bien, quienes pretendían vacacionar en Disneylandia, en Los Ángeles, California, durante Semana Santa, tendrán que esperarse, ya que la petición que hizo el canciller Marcelo Ebrad para abrir la frontera entre Sonora y Estados Unidos, a partir de la próxima semana, no prosperó.

Y es que debido a que nuestra entidad es la única del norte del país que está en verde en el Semáforo Epidemiológico nacional, el Secretario de Relaciones Exteriores, hizo la solicitud al vecino país para que abriera la frontera a lo largo de Sonora.

De hecho, aunque oficialmente se dijo que el cierre permanecerá hasta el 21 de abril, ya que mensualmente se revisa la situación entre ambos países, dicen los que saben, que será hasta julio cuando se permita el paso de mexicanos a Estados Unidos, para actividades recreativas o no prioritarias… Así que habrá que armarse de paciencia.

Sin embargo, es una buena medida que permanezca el cierre de fronteras, sobre todo si tomamos en cuenta la alta tasa de contagios de Covid-19 que impera tanto en Arizona como en California, que son las entidades con las que más contacto tenemos, por lo que a pesar de que llevan un avanzado número de vacunados, el riesgo de contagio para quienes visiten la zona es alto.

Así que mientras menos nos expongamos a sitios con alto índice de contagio obviamente la posibilidad de enfermarnos será menor, por lo que es mejor prevenir que lamentar, así que si durante un año nos aguantamos, nada vale esperar unos meses más y poder viajar en forma más segura.

Esperan autorización para reabrir el Centro Ecológico en Semana Santa

Debido a que en Hermosillo tenemos escasos lugares para visitar, el Centro Ecológico está listo para empezar a operar y se espera que para las vacaciones de Semana Santa les autoricen la apertura de sus puertas.

Como sabemos, el zoológico, como le llaman algunos, es uno de los sitios preferidos de niños y sus familias, sobre todo en esta época en la que todavía las temperaturas no son tan altas y se pueden apreciar los atractivos.

El director del Centro, Luis Molina Ruibal, hermano del buen amigo Alfonso Molina, dijo que esperaba que al cambiar a verde el semáforo epidemiológico, les autorizaran a operar, sin embargo, a la fecha todavía no les han permitido, pero por lo pronto están tomando todas las medidas para estar listos e iniciar operaciones.

Obra de introducción de drenaje en Bahía Kino es de la CEA

Como todos nos equivocamos déjeme comentarle, le preciso que el Ayuntamiento de Hermosillo no está a cargo de la obra de introducción de drenaje en Bahía Kino, en donde el pasado martes murió un joven sofocado al derrumbarse una de las paredes de la zanja en la que laboraba.

En la entrega de ayer, comentaba que la alcaldesa Celida López Cárdenas, debería de vigilar que la empresa cumpliera con la indemnización de la familia de la víctima, así como con todo lo relativo a los estudios de suelo y el apuntalamiento de la obra, a fin de evitar otro accidente de este tipo.

Sin embargo, nos comentaron que la obra corresponde a la Comisión Estatal del Agua (CEA), por lo que a final de cuentas la recomendación es la misma y sobre todo, para que la empresa se haga responsable de que no se repitan este tipo de situaciones.

Si no me equivoco hace unos meses la alcaldesa destacó los beneficios de llevar la introducción de drenaje a esa región y tal vez de ahí tuve la confusión, ya que no me fijé que los trabajos eran estatales.

Por cierto, López Cárdenas está cerrando fuerte su gestión y dejó un buen “guardadito” ya que ayer entregó patrullas y motocicletas a elementos de Seguridad Pública en las que invirtió 16 millones de pesos, lo que nos parece genial, ojalá que los elementos hagan buen uso de las mismas y contribuyan a mejorar la vigilancia para evitar más actos violentos.

