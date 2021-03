Deberá investigarse a fondo muerte de obrero en obra del municipio

Las autoridades municipales que encabeza la alcaldesa Celida López Cárdenas tendrán que estar muy al pendiente de que la empresa constructora que labora en la introducción del drenaje en Bahía de Kino, en cuyas labores falleció un joven obrero, cumpla con la reparación del daño de este accidente laboral y auxilie a la familia del fallecido.

Y es que al parecer la empresa incurrió en algunas omisiones, como el no apuntalar debidamente la zanja en la que hacían los trabajos, ya que se trataba de una zona con terreno inestable.

Además, según dijo el Jefe del departamento de Bomberos, Juan Francisco Matty Ortega, la empresa no contaba con un estudio sobre las condiciones del suelo y además, no alertó a sus trabajadores de la inestabilidad del mismo, por lo que no se tomaron las debidas precauciones, por lo que esta omisión lamentablemente cobró la vida del trabajador.

Cabe señalar que en los trabajos para rescatar el cuerpo del joven obrero, que tardaron unas cuatro horas, uno de los elementos de Bomberos resultó lesionado y los trabajos se complicaron debido a filtraciones de agua, y nada de eso estaba previsto en los estudios de la empresa.

Este tipo de negligencias lamentablemente cobraron la vida de una persona y lo ideal sería que se revisaran muy bien las condiciones en que continuará la obra para no poner en riesgo a más gente… Ojalá que el Secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela, también tome nota de estos hechos.

Se registran aspirantes a diputados locales del PRI Sonora

Tal y como se lo habíamos anticipado, ayer se registró como candidata a diputada por el PRI, la exdirectora del DIF Sonora, Karina Zárate Félix, quien llegó a las instalaciones de su partido, acompañada de su familia, incluyendo a su pequeño hijo Carlos Javier, quien atrajo toda la atención porque es un pequeño carismático.

Zarate Félix, quien es una mujer sumamente trabajadora y que emana una buena vibra, está muy bien posicionada y buscará llegar al Congreso del Estado como representante del distrito nueve de esta capital.

Asimismo, también acudieron a solicitar su registro el extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesson), Manuel Puebla, así como la exdirectora de la Comisión de Vivienda (Coves), Elia Sallard, quienes irían por los distritos once y seis, respectivamente.

Aunque el trío ya tiene un camino recorrido en cuanto a posicionamiento tienen mucho trabajo por delante, ya que Hermosillo actualmente está bastante polarizado en cuando a inclinaciones políticas.

Una de las grandes ventajas que tienen es que se trata de personas preparadas, que han trabajado bastante y que dejaron una buena imagen tanto entre sus compañeros de trabajo como con la gente que atendieron, que no fue solo en Hermosillo sino en todo el estado.

Lamentable deceso de la señora Sylvia Sánchez de Beltrones

A nombre de Alejandro Padilla Ruiz, presidente del Consejo de Administración de Grupo Padilla Hermanos, editores de los periódicos Entorno Informativo de Hermosillo, El Vigía y la radiodifusora FM105, de Guaymas, y de todos los directivos así como del personal de esta editorial, desde este espacio enviamos un abrazo solidario al exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, por la irreparable pérdida de su esposa Sylvia Sánchez de Beltrones.

En verdad que sorprendió la trágica noticia de su deceso ocurrido la madrugada de este miércoles en la Ciudad de México, en donde luchaba desde hacía años contra una variante del Lupus, sumamente agresiva, que lamentablemente acabó con su existencia.

Desde aquí le deseamos tanto a Beltrones Rivera como a su hija, la senadora SylvanaBeltrones, así como a toda su familia, que el bálsamo de la resignación los cubra y que Dios le conceda vida eterna a doña Sylvia.

Correo electrónico [email protected]