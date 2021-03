Se cumple un año de que llegó el Covid a Sonora con casi 6 mil muertos

Este martes se cumple un año de que se registró el primer caso de Covid-19 en el estado y con ello, algo que veíamos muy lejano, nos llegó y nos transformó la vida a gran parte de la población, porque no solo se tuvieron pérdidas económicas, de empleos, aislamiento, sino lo más doloroso, se han perdido miles de vidas.

En ese entorno, a un año de este primer caso, Sonora se encuentra en color verde del semáforo epidemiológico, pero con riesgo de regresar no solo a amarillo sino a rojo, lo cual dependerá de que la gente se cuide o no.

Hasta este 15 de marzo en Sonora se han contabilizado 68 mil 316 casos de contagio en la entidad y cinco mil 886 han fallecido, pero se han realizado 120 mil 82 pruebas y se descartaron 51 mil 766 personas.

A lo largo de este año la dinámica de todos se transformó y no para bien, muchas personas viven estresadas, sobre todo al salir a la calle, porque muchos temen más que contagiarse, enfermar a quien tenemos en casa.

En lo personal, cuando en noviembre pasado me contagié y por suerte se trató de uno de los 12 mil 139 casos leves, mi mayor preocupación era enfermar a algunos de los miembros de mi familia o de mis compañeros de trabajo, realmente es una gran responsabilidad la que se siente y eso que en mi caso particular tomé todas las precauciones, aunque evidentemente no fueron suficientes.

En las familias responsables la dinámica cambió, hay abuelas y abuelos que tienen meses sin ver a sus hijos o nietos de cerca, solo a través de un cristal un dispositivo electrónico o desde la banqueta, las reuniones familiares de los fines de semana se acabaron, no para todos, pero si para los responsables y el uso de cubrebocas ya forma parte del día a día.

Lamentablemente, luego de que a partir de este lunes empezó a operar el semáforo verde, la gente está relajando las medidas, e incluso, nos tocó ver en la calle a varias personas sin cubreboca, lo cual es lo que no debe de ocurrir para evitar regresar a estar en rojo o naranja, por lo que es imperativo que se mantengan todas las precauciones.

De hecho, en muchas personas persiste el temor y consideran que estamos en verde sandía, esto es, verde por fuera y rojo por dentro, por lo que como lo dice el mismo Secretario de Salud, Enrique Clausen, mientras no esté vacunada la mayor parte de la población, se debe actuar como si estuviéramos en rojo para evitar contagios o evitar llevar el virus a casa…

A final de cuentas, cada uno de nosotros debemos ser precavidos y cuidarnos en lo personal y también a la familia.

EU tiene pensado entregar a México las cuestionadas vacunas de AstraZeneca

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, quien ayer reapareció en las conferencias de prensa en forma presencial, anunció que hoy el canciller Marcelo Ebrad, dará a conocer la buena noticia de que el gobierno de Estados Unidos aceptó enviar vacunas contra el Covid-19 en México.

Lo malo, es que las vacunas son del laboratorio AstraZeneca que no quieren aplicar en países europeos, por los daños a la salud que están ocasionando, aunque en México, las autoridades están tratando de desestimar los señalamientos, lo cual es muy preocupante.

