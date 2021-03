Trascienden a nivel nacional comentarios de maestro de Unison

Indudablemente que falta un largo trayecto a la lucha de las mujeres por lograr igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, incluyendo el de vivir libre de violencia, sobre todo cuando en su formación universitaria se encuentran con maestros como el de la Universidad de Sonora, que calificó de “huevonas”, esto es flojas, a quienes participan en los movimientos para exigir sus derechos.

Qué vergüenza que el Alma Mater, que supuestamente está entre las más evaluadas en Latinoamérica, cuente con ese tipo de sujetos y más grave aún que sean formadores de jóvenes.

Y es que de acuerdo con textos de WhatsApp que publicó una alumna, al pedirle permiso para no asistir a su clase de Cálculo para participar en el movimiento Un Día sin Mujeres, previsto para este nueve de marzo, el docente le respondió “Viejas huevonas… nomás andan inventando fregaderas pa´no trabajar… en lugar de estar haciendo tortillas en la hornilla, lavando trastes, haciendo comida, barriendo, trapeando, etc.”

Cabe señalar que en Sonora “huevonas” es utilizado como sinónimo de perezosa o perezoso, flojo o floja, desobligado,

Además, en su mensaje, el maestro Abel Baca agregó: “Muy bien, adelante, de una vez les pondré falta entonces… jajaja. ¿Qué no? Todo conlleva responsabilidad, si no, no tendría sentido, pero aplaudo su solidaridad, su entrega. Su… jajaja, es broma, no aguanté la risa… perdón. Las apoyo pero sin violencia”.

En otro mensaje “O sea que mañana … vamos a poder hablar como queramos? Podemos hablar de ustedes? Jajaja No, es broma, suerte. Ah y muchas felicidades por su día”.

Por su parte, la maestra Carmen Cecilia Navarro Gautrín, coordinadora del Comité por la Equidad de Género, asentó que se tomarán medidas en contra del maestro… En verdad ese tipo de actitudes dan pena agenda y preocupa la escasa altura de miras del docente y habría qué ver cómo está el resto de la plantilla…

México segundo lugar mundial en muertes por cada 100 mil habitantes por Covid

Aunque en Sonora apenas el próximo 16 de marzo cumpliremos un año de que se presentó el primer caso de Covid-19 durante esta pandemia, en la Ciudad de México ya tiene un año presente la enfermedad y en este lapso, México ya se colocó como el segundo país en el mundo con el mayor índice de muertes por cada 100 mil habitantes… Un sito nada honroso.

De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que es la institución que ha contabilizado los datos de contagios y fallecidos en el mundo, con base a datos proporcionados por las autoridades de Salud de cada país, después del vecino país, el nuestro es el que ocupa el segundo puesto en ese rubro.

Pero además, está en la tercera posición como el país con más muertos, solo atrás de Estados Unidos y Brasil que en el caso del primero lleva 527 mil 341 fallecimientos, el segundo 266 mil 398 y nosotros acumulamos 190 mil 923.

Lamentablemente los contagios y decesos continúan incrementando, aunque con menor proporción a la de meses anteriores, sin embargo, no se descarta una tercera ola de contagios después de Semana Santa.

En esta entidad los casos han disminuido notablemente sin embargo, el peligro de un repunte de mantiene latente, sobre todo porque la vacunación se realiza en forma por demás lenta ante la falta de biológicos.

Lo peor es que aunque hoy se espera que llegue una tormenta invernal, sus efectos serán cortos y ya para los próximos días se espera un repunte en las temperaturas, y con ellos se tendrá que enfrentar el problema de refrigeración de los biológicos.

Esperemos que no ocurra lo que en Nuevo León en donde se regresaron a la Federación más de cuatro mil 600 vacunas del laboratorio Sinovac, ya que no se cumplió con la temperatura adecuada durante el almacenamiento y pues se echan a perder los biológicos.

