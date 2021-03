Conmemoración del Día de la Mujer con violencia y un muro inédito

En un ambiente enrarecido, lamentablemente por la propia autoridad federal y en condiciones inéditas derivado de la pandemia, así las mujeres mexicanas conmemorarán hoy el Día Internacional de la Mujer.

Escudándose en el interés de no dañar el patrimonio histórico, el gobierno mexicano que encabeza Andrés Manuel López Obardor, mandó colocar un muro metálico a lo largo del Palacio Nacional, en donde habita con su familia, en un hecho nunca visto con anterioridad, a fin de que las féminas que se espera marcharán hoy, no vayan a causar algún destrozo.

Naturalmente que desde que se instaló ha habido manifestaciones de rechazo, lo que obligó al mandatario mexicano a que aclarara que no era por miedo, sino para cuidar el patrimonio público que se colocó la citada protección.

Cabe señalar que las féminas ni tardas ni perezosas, de inmediato “adornaron” la muralla con los nombres de las víctimas de feminicidio para hacer un homenaje en su honor además de lamentar la cerrazón de la autoridad ante una problemática que aqueja a gran parte de las mujeres en el país.

Lamentablemente, en Sonora, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, en vísperas de la significativa fecha, se localizaron los restos de la exfuncionaria municipal del Ayuntamiento de Nogales, Cecilia Yépiz Reyna, quien estaba reportada como desaparecida desde enero pasado.

De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la mujer fue asfixiada y sufrió traumatismo craneoencefálico, que fueron las causas de su muerte y aunque falta precisar la identidad con ADN, las huellas dactilares, así como tatuaje y una cicatriz, se tiene la certeza de que se trata de la buscada ingeniera.

Desde el inicio de su desaparición familiares y amigos externaron su preocupación por el entorno laboral, lo que, dijeron, obligó a que la profesionista solicitara la renuncia… Ahora habrá que esperar a ver qué arrojan las investigaciones.

Cabe señalar que el nombre de Cecilia Yépiz ya fue inscrito en el muro de las víctimas en la Ciudad de México, en cuanto la Fiscalía de Justicia confirmó la identidad.

Despierta interés propuesta a favor de la mujer de Ernesto Gándara

Es indiscutible que los tiempos han cambiado, que la gente analiza las propuestas y que independientemente de que se le otorguen despensas, moches, etcétera, no existe garantía alguna de que sufragarán por quien intente comprar su voluntad.

Creo que estas elecciones, en donde está tan polarizada la ciudadanía, las propuestas más allá de “echarle” al contrario, serán las que convencerán al electorado.

Por lo pronto Ernesto Gándara, que sabemos que es un hombre de familia, calmado, quien no es dado a la agresión, a diferencia de sus contrincantes, ya presentó su declaración siete de siete, e incluyó además de su declaración de bienes, de interés, hacendaria, mostró que no tiene antecedentes penales, que no debe impuestos ni servicios y además, su respeto hacia la mujer.

En todos los eventos, Ernesto ha estado acompañado de su esposa Pily Madrid, también se ha visto a sus hijas, por lo que es innegable que al estar rodeado de féminas las entiende, pero también conoce los retos y dificultades que enfrentan las trabajadoras, las jefas de familia, las madres solteras, las viudas, de ahí que su propuesta de implementar un ingreso mínimo para quienes han perdido su empleo, ha sido muy bien recibido.

Claro, apenas son tres días de campaña, falta mucho por recorrer, habrá que ver lo que ofrecen el resto de los candidatos, pero la mayoría considera que la definición será entre Gándara Camou de la Alianza Va por Sonora y Alfonso Durazo, de Morena, por más esfuerzos que ha realizado Ricardo Bours de Movimiento Ciudadano por alcanzarlos.

Correo electrónico [email protected]