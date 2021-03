Mantienen transportistas intención de parar hoy actividades

Los transportistas de carga realizarán hoy un paro nacional de unidades, lo que naturalmente impactará en todos los sectores productivos, ya que están cansados de la impunidad y la falta de garantías que impera para un libre tránsito por carreteras del país.

El presidente de la Canacar en Sonora, Héctor Martínez Arias, dijo que en esta entidad, los indígenas Yaqui han agravado la situación, ya que ahora exigen el cobro por cruzar su territorio y ya no se trata de cuotas voluntarias sino obligatorias.

Además, lamentó que muchas de las personas que están en los bloqueos se encuentran armados lo que genera un clima de violencia y pone en riesgo la seguridad de los operadores de las unidades.

Asimismo, se cuenta con otros bloqueos al norte de la entidad, así como en otros puntos del país, de ahí que el llamado a la paralización es nacional para que las autoridades volteen sus ojos a este sector, que ha sido ignorado por la autoridad federal, como muchos otros más.

Esto representará un golpe para el sector productivo, sobre todo para el agrícola, ya que hay que recordar que los productos que movilizan son perecederos, así como para el maquilador que tiene que cumplir con procesos.

“Se cruzan” autoridades federales en torno a hospitalización de Gatell

Apenas en la entrega de ayer comentábamos como el gobierno federal ocultó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, fue hospitalizado por Covid-19 desde el miércoles anterior y este lunes, el Secretario de Salud, Jorge Alcócer indicó que “el fin de semana” ya egresó del nosocomio y se encuentra en casa.

Además, el funcionario federal, indicó que el Zar del Covid, como se le conoce, podría reintegrarse a sus actividades en dos o tres días más… Una rápida recuperación y qué bueno que así sea.

Sin embargo, insisto, no entiendo el por qué ocultar información y tratar de hacer aparecer que estaba en su vivienda, cuando estaba en un hospital y porque ayer en la tarde del domingo, el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, informó que seguía hospitalizado, cuando supuestamente no era así.

Sin embargo, salió una inconsistencia más, cuando ayer por la tarde, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, dijo que apenas el lunes fue dado de alta el funcionario… Entonces, ¿quién estará diciendo la verdad?

Hay que revisar cajeros automáticos para no ser víctima de delincuentes

Indudablemente el ingenio de los delincuentes no tiene fin y qué lamentable que afecten a la gente más necesitada al colocar aditamentos en cajeros automáticos para que no salgan los billetes que van a retirar y cuando se va el cuentahabiente aprovechan para sacar el dinero que esté atorado.

De acuerdo con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza David Anaya, son varios los casos que han detectado en cajeros bancarios, en donde los perjudicados han encontrado ya sea láminas o plásticos que entorpecen la salida de los billetes.

Lo que me llama la atención es cómo en esos lugares, en donde hay videocámaras las 24 horas, los encargados de la vigilancia no se dan cuenta de que alguien está colocado esos aditamentos y no le ayudan a sus cuentahabientes.

Y lamentablemente los más afectados son personas de la tercera edad que ni siquiera revisan el dispositivo antes de utilizarlo y quienes en muchos de los casos tienen recursos limitados, ya que como sabemos, quienes tienen una posición más desahogada utilizan aplicaciones y transferencia para realizar sus operaciones.

Empero, ese cliente “hormiga”, que en número son muchos, tiene la misma validez que el acaudalado y debe de ser cuidado y atendido por la institución financiera, que en muchos de los casos los deja en total desamparo, porque el banco no asume responsabilidad.

