Gana el Atlas por goleada 3-1

Ahora los rojinegros aspiran a dejar sótano del Cociente

El Atlas ha ganado un partido clave en el Guardianes 2021; venció 3-1 al Atlético de San Luis, su adversario más directo en la lucha por no quedar en el último lugar del Cociente, un resultado significativo para evadir el pago de los 120 millones de pesos.

Si los Rojinegros ganan el siguiente juego a Bravos de Juárez, otro rival involucrado en la misma pelea, y se combina con otra derrota del San Luis, se colocará en el penúltimo sitio del Cociente. Por ahora, el Atlas llega a 12 puntos y se coloca en octavo lugar de la General, y los potosinos se quedan con 11.

Y en el hipotético escenario de que San Luis a partir de ahora perdiera sus partidos, Atlas libraría el sótano del Cociente.

Por la manera de arrancar el encuentro en el Estadio Jalisco hasta parecía que la suerte que desde mucho tiempo le da la espalda a los Rojinegros, ahora estaba de su lado apenas al minuto 10. Ignacio Malcorra desde el sector izquierdo enviaba un servicio largo al área el cual fue rechazado por un defensa, pero Aldo Rocha de inmediato recuperó el balón, tiró, y contó con la complicidad de Luis Gallegos, quien le desvió la trayectoria y elevó el esférico lejos del alcance del portero Axel Werner. 1-0, el escenario perfecto para el Atlas.

Sin embargo, como si no creyera la oportunidad que se le presentaba, retrasó sus líneas y le cedió toda la iniciativa para que al 23´ se esfumara la ventaja. Gallegos cobró tiro de esquina, y Germán Bartarame se levantó entre Aldo Rocha y Milton Caraglio para rematar de cabeza y anotar el empate de 1-1.

Y así como la suerte le parecía sonreír, de la misma forma se volteó en dos momentos donde Luciano Acosta fue el protagonista. Primero, por no ir con determinación y tocar suave; y después cuando el VAR le anuló un gol por haberse apoyado con la mano izquierda en el inicio de la jugada.

En la segunda parte la fortuna seguía peleada con el Atlas con jugadas insólitas que fallaban Malcorra, Caraglio, Martín Nervo, y finalmente al 60 en un contrarremate de cabeza de Jairo Torres lograron el 2-1.

Ya inspirado, y con el San Luis cabizbajo, Jeremy Márquez anotó el 3-1 al minuto 83.