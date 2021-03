Gana cinta mexicana Oso de Plata

El filme mexicano «Una película de policías», de Alonso Ruizpalacios, fue galardonada por la contribución artística en la Berlinale

La película mexicana Una Película de Policías, de Alonso Ruizpalacios, ganó el Oso de Plata a la contribución artística del Festival Internacional de Cine de Berlín.

«El Oso de Plata para la Extraordinaria Contribución Artística va para una película editada en concepto y maestría únicos, es un trabajo innovador dentro del cine que difumina los límites entre la ficción y la realidad y explora valientemente el lenguaje de la cinematografía con habilidad para cambiar nuestra perspectiva del mundo.

«Jugando un rol esencial para apoyar la visión única del cineasta, el montaje, habilidosamente, reconstruye las múltiples capas de realidad para ofrecer alta profundidad, así como provocadora, para ver a una de las instituciones más controversiales de México», indica el comunicado enviado por el equipo de prensa de la llamada Berlinale.

El reconocimiento fue para Yibrán Asuad, responsable de la edición la película.

La pieza de Ruizpalacios, protagonizada por Mónica Del Carmen y Raúl Briones, retrata a los agentes Teresa y Montoya, quienes se incorporan a la policía, pero ante la hostilidad a la que se exponen, sólo encuentran refugio en una relación amorosa.

«Quería hacer un filme con algún impacto social o que al menos abordara algunas de las cuestiones apremiantes en la sociedad mexicana», explicó el realizador en una mesa redonda virtual.

Antecedentes

El mexicano obtuvo en 2018 el Oso de Plata al Mejor Guión de la 68 edición de la Berlinale por su filme Museo, después de ganar en 2014 el premio a la Mejor Ópera Prima en este mismo festival por Güeros.

La 71 edición del Festival contó con un jurado integrado por Mohammad Rasoulof (Irán), Nadav Lapid (Israel), Adina Pintilie (Rumania), Ildikó Enyedi (Hungría), Gianfranco Rosi (Italia) y Jasmila bani (Bosnia y Herzegovina).

Dentro de competencia hubo un total de 21 películas, de las cuales, la del rumano Radu Jude, fue la que obtuvo el máximo honor al alzarse con el Oso de Oro a Mejor Película por Bad Luck Banging or Loony Porn (Barbardealá cu Blucuc sau Porno Balamuc).

El Oso de Plata en el rubro del Gran Premio del Jurado correspondió al largometraje japonés Guzen to Soso (Wheel of Fortune and Fantasy) de Ryusuke Hamaguchi y el Oso de Plata al Premio del Jurado fue para Herr Bachmann und seine Klasse (Mr. Bachmann and His Class) de la alemana Maria Speth.

Los premio a la Mejor Dirección de este año fue para el húngaro Dénes Nagy Természetes fény (Natural Light), mientras que el de Mejor Guión fue para Hong Sangsoo por su trabajo para Interurodeoksyeon (Introduction), de Hong Sangsoo.

Maren Egger fue reconocida como Mejor Actuación Protagónica por su trabajo en Ich Bin dein Mensch (I’m Your Man), de Maria Schrader; y Lila Kizlinger en la categoría de Mejor Actuación de Reparto, por Rengetea- mindenhol látiak (Forest- I See You Everywhere), de Bence Fliegauf.