Exhortan autoridades a no bajar la guardia

El cambio a verde en el semáforo epidemiológico para Hermosillo y el Estado, no implica que el riesgo es nulo o que el virus se ha ido, sólo que disminuyó la transmisión, por lo que debemos mantener las medidas de sanidad para evitar una tercera ola de contagios de Covid-19, informaron autoridades de salud de Sonora.

El secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, manifestó su preocupación ante la apertura de antros, espacios públicos y centros nocturnos por el cambio de semáforo en la entidad, ya que el alcohol se convertirá en el principal enemigo en esta pandemia.

«Esto no es cantar victoria, estar en semáforo verde no es que se haya ido el virus, este sigue con nosotros; en los últimos tres días han empezado a subir el porcentaje de contagios, por lo que hay que cuidarnos», dijo.

Por su parte, el director de Servicios a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud Estatal, Gerardo Álvarez Hernández, mencionó que si bien el cambio a verde en el semáforo epidemiológico nacional es motivo de satisfacción y aliento, no debe ser una señal para relajar las medidas de contención para evitar que está Semana Santa y de Pascua se presente una tercera ola de contagios aún más fuerte que las dos anteriores.

En actualización del Mapa Anticipa que estará vigente del 15 al 21 de marzo, el funcionario estatal resaltó que los municipios de Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Nogales, Agua Prieta y Cananea pasaron a riesgo bajo, mientras que Caborca, Guaymas, Empalme, Navojoa y Huatabampo se mantienen en riesgo medio o amarillo.

Colonias en zona cero

Precisó que las colonias en Hermosillo que se encuentran en Zona Cero por presentar contagios de esta enfermedad viral son la Nuevo Hermosillo, Puerta Real y El Sahuaro.

Álvarez Hernández recordó que esta pandemia por Covid-19 ha costado la vida de vida de cinco mil 879 sonorenses, más de dos mil 700 en la primera ola y dos mil 57 en la segunda, y más de 68 mil enfermos en total.

«Pasar a verde no implica que el riesgo es nulo o que el virus se haya ido del territorio sonorense, significa que la transmisión ha disminuido a nivel bajo, pero tenemos evidencia de un repunte en algunos municipios del Estado, que han vuelto a incrementar su positividad.

Para alcanzar el semáforo verde pasaron 41 semanas epidemiológicas desde que se publicó el primer semáforo epidemiológico nacional en junio del 2020; en ese tiempo hemos estado siete semanas en rojo, 20 en naranja y tres en amarillo, por lo que no es momento de salir en estampida a las calles, irse de fiesta o salir de vacaciones a pueblos y playas, para evitar una tercera ola de contagios en esta Semana Santa y de Pascua», puntualizó.