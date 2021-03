Estado liberó recursos a partidos oportunamente

El presupuesto del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobado por el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2021, fue oportunamente liberado y puesto a su disposición conforme a lo programado por parte del Gobierno del Estado, aclaró la Secretaría de Hacienda estatal.

Luego que algunos partidos políticos que participan en los comicios electorales en Sonora señalaran su preocupación por un presunto retraso en la entrega de recursos públicos al Instituto Estatal Electoral, la Secretaría de Hacienda aclaró que, a la fecha, se ha cubierto la totalidad del presupuesto programado correspondiente al rubro de Prerrogativas de los Partidos Políticos y precisó que este asciende a 60.7 millones de pesos.

Asimismo, el presupuesto destinado al pago de Servicios Personales del Instituto Estatal Electoral también ha sido cubierto de manera total por parte del Gobierno del Estado, habiéndose transferido, a la fecha, 42.5 millones de pesos.

El Instituto Estatal Electoral ha sido omiso en tramitar el presupuesto en su tercer componente conocido como “Gasto Operativo”, ya que, a la fecha, el recurso público en este rubro aunque está a su disposición, no ha sido tramitado por dicho organismo electoral, sin que haya llegado a esta Secretaría información alguna que justifique el motivo de dicha omisión.

Es oportuno precisar lo anterior, porque dicho trámite es esencial, sencillo y plenamente conocido por dicho organismo, toda vez que lo ha realizado con anterioridad. Se trata de un trámite que rutinariamente realizan todos los entes públicos estatales como son los Poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos, dependencias y entidades.

En aras de coadyuvar con el organismo electoral, la Secretaría de Hacienda ofrece capacitación a los funcionarios del Instituto Electoral del Estado para facilitarles el trámite de los recursos públicos que fueran aprobados por el Congreso del Estado para su Gasto Operativo.

La Secretaría de Hacienda estatal reitera que se han cubierto de manera total y oportuna los gastos relacionados a “Prerrogativas para partidos políticos” y todo lo relacionado a “Servicios personales”. No obstante, lo relacionado a “Gasto operativo” no ha sido tramitado por el Instituto Electoral.

A la fecha, el IEEyPC tiene disponibles recursos por 45.2 millones de pesos para solventar su Gasto de Operación programado conforme al calendario al que deben sujetarse todos los entes públicos estatales, pero estos no pueden liberarse de manera oficiosa, sino hasta que el ente interesado realiza el trámite correspondiente.

La Secretaría de Hacienda estatal reitera su compromiso de cumplir puntualmente sus obligaciones constitucionales previstas en el artículo 116, apartado IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las elecciones se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y los partidos políticos reciban, conforme a la Ley, el financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto.

Finalmente, la dependencia hizo una invitación a que de manera urgente el Instituto Estatal Electoral solvente las omisiones en que ha incurrido para dar certeza a los participantes en este proceso electoral, de modo que no puedan ser invocados alegatos mediante los cuales se pretenda justificar su propia omisión en perjuicio de otros.