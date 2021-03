Está el equipo de las Rayadas «en picada»

Nada le salió anoche a la escuadra de Héctor Becerra en el Estadio Hidalgo

Las Rayadas no levantaron y siguen en picada. El cuadro albiazul cayó 1-0 en su visita al Pachuca Femenil y ligó su segunda derrota en fila, la tercera del torneo, algo que no pasaba desde el torneo Apertura 2017.

Sin una idea clara, las albiazules poco hicieron y para muestra el único gol del encuentro.

Al 36′, Esbeydi Salazar tomó un balón en la lateral y tras avanzar al arco de Mariana Caballero, pese a la barrida de Annia Mejía, no tuvo problema alguno para marcar.

Las Rayadas, que venían de caer 4-3 ante FC Juárez, sotaneras del Guardianes 2021, no tuvieron más opciones hacia el ataque.

Hasta los últimos minutos, el cuadro regio buscó hacer el gol del empate, pero no se concretó las oportunidades, como al 91′ cuando Aylin Avilez no llegó a cerrar la pinza.

Así, el Monterrey Femenil se mantiene en el quinto puesto de la Liga MX Femenil, con 15 puntos.