Está Alison entre las mejores futbolistas

La delantera del Atlas, Alison Alison González, fue reconocida como la tercera mejor jugadora del NxGn, un trofeo que otorga el portal Goal a las jóvenes promesas del futbol a nivel mundial.

Las otras dos premiadas fueron, la sueca Hanna Bennison del Rossengard de Suecia en primer lugar, y en segundo, la mediocampista holandesa Nikita Tromp del Ajax de Holanda.

La atacante, de 19 años de edad, es actualmente la sublíder de goleo individual del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil, con 12 anotaciones, y llegó al Atlas en el Clausura 2019 después de dos temporadas con los Tigres.

Desde su debut, González ha jugado 96 partidos en la Liga Femenil, 71 juegos con el Atlas, 25 con Tigres. Como goleadora, Alison registra 58 anotaciones, 47 con el Atlas, y 11 con los Tigres.

«Me emociona, es un reconocimiento en lo individual, me hace sentir que hago bien las cosas, y debo dar lo mejor de mí.

«En lo personal es algo muy importante para mí, es señal de que estoy haciendo bien mi trabajo, pero que no puedo relajarme y hay que seguir con todo. Creo que la humildad que me ha inculcado mi familia (ha sido importante), el estar cerca de mis compañeras, me siento muy privilegiada, todo a mi alrededor es muy tranquilo, eso es lo que me ha ayudado a mi crecimiento», dijo la atacante del Atlas.

González, quien se ha consolidado como la goleadora de su equipo, asegura que todo se lo debe al trabajo en equipo.

«Este año han sido de logros personales muy importantes, no tengo palabras para agradecer a mis compañeras, al cuerpo técnico, necesito de todas mis compañeras para anotar gol», comentó.

Sin embargo, Alison reconoce que su vida ha estado llena de sacrificios para alcanzar sus metas.

«Los sacrificios más grandes que he hecho es que salí de mi casa desde que estaba chiquita, sí fue algo muy complicado el miedo fuera y no estar con tu familia cuando realmente lo tenías todo. Pero estoy emocionada, fue un paso muy importante en mi vida, ahora lo estoy viviendo, estoy muy feliz ahora por estar con mis compañeras, el cuerpo técnico, y el estar yendo a Selección es algo muy importante para mí».

O objetivos por cumplir

«Mis objetivos a corto plazo es consolidarme en Atlas, buscar el campeonato de goleo, y que mejor que ser campeonas de Liga. A mediano plazo terminar la escuela y entrar a lo que quiero estudiar que es arquitectura; y salir a jugar a Europa que es uno de mis mayores sueños y mantenerme en Selección Nacional. A largo plazo terminar mi carrera, ejercer lo que quiero estudiar y llevar una vida con mis amigos, pero sí cumplir el sueño de jugar en Europa, y ser campeona del mundo», puntualizó la delantera del Atlas.

Alison, actualmente está considerada en la Selección Mayor que dirige Mónica Vergara, y fue llamada por primera vez en 2018 para participar en la Copa Mundial Femenina de Futbol Sub 17 de 2018 con sede en Uruguay, y tuvo su primer juego ante Sudáfrica en la que fue elegida la mejor jugadora del encuentro.

Su primera convocatoria al Tricolor de Vergara fue recientemente el pasado 25 de enero de 2021, y debutó el 20 de febrero en el amistoso que ganó México a Costa Rica por 3-1.