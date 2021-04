Los hermosillenses se preparan para “inundar” las playas de Bahía Kino

El pasado miércoles leí en un diario local que no había gente en las playas de Bahía Kino, cuando apenas era el segundo día de Semana Santa y todos sabemos que el movimiento fuerte empieza este jueves. A pesar de las restricciones de las autoridades municipales de exigir un examen de No Covid-19 a los vacacionistas en las carreteras a San Pedro El Saucito, Bahía Kino y otros lugares de recreo, sin previo aviso, la mayoría de los visitantes pudieron llegar a sus destinos.

La secretaría de Salud no tiene capacidad de atención a los vacacionistas que no tienen ese papel en donde diga “Negativo a Covid-19”, cuando al balneario de los hermosillenses llegan familias de Chihuahua, Durango y el estado de Arizona, principalmente…Es una ocurrencia que no sé de quién fue esa brillante idea improvisada. No creo que sea de la alcaldesa Célida López Cárdenas, originaria de Puerto Peñasco, un lugar en donde la principal economía depende del turismo.

Las autoridades estaban haciendo más difícil el tránsito vehicular al sacar de la cinta asfáltica a las unidades ya listas para salir a carretera. El tráfico se pondrá más problemático a partir de este jueves, en donde suman a los visitantes de fuera los hermosillenses que por lo general en sus centros de trabajo les otorgan dos días de descanso…Es que Bahía Kino tiene una de las playas más bonitas y limpias de la entidad, porque no cuenta con un puerto contaminante.

Además de Bahía Kino, los vacacionistas tienen la opción de visitar las playas de El Choyudo, Tastiota y El Colorado…A Bahía Kino le quitaron uno de los balnearios más bonitos, las playas que se ubican pasando el Cerro Prieto, que fueron vendidos los terrenos a particulares construyéndose grandes residencias sin dejar pasar al “populacho”…Qué lástima, pero que buen negocio para las autoridades municipales y los funcionarios en turno. Se puede dar el caso de quedarnos sin playa.

También las autoridades municipales de Hermosillo implementaron operativos policíacos en la carretera Hermosillo-Ures, tramo San Pedro El Saucito, San Pedro-San Miguel de Horcasitas, en donde también les están exigiendo la prueba de NO Covid-19…Las familias de Hermosillo no tiene caso que vayan, como es la acostumbran, a desayunar comidas regionales a San Pedro, para evitar más aglomeraciones, con peligro de contagiarse de coronavirus…Vale más esperar unos días.

Ofrece disculpas la alcaldesa de Hermosillo, Celida López, a feministas

La alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas se disculpó por las descalificaciones que lanzó contra el movimiento feminista y la lucha por la despenalización del aborto, en una reunión privada, cuyo video se viralizó en redes sociales. En su cuenta de Twitter, la presidenta municipal de la capital sonorense, aceptó que cometió un error al utilizar descalificativos contra diferentes pensamientos o expresiones, en especial contra mujeres.

“Ante la grave ofensa que cometí por señalar con adjetivos descalificativos a las mujeres que defienden la despenalización del aborto, deseo reconocer mi falta de responsabilidad. No es aceptable, no de una mujer que siempre ha exigido se respete y reconozca a nuestro género”, dijo la edil morenista. López Cárdenas reconoció que forma parte de un partido político que se compromete con las causas de los ciudadanos, en especial mujeres y niñas.

“Milito en un movimiento plural, abierto, incluyente, transparente y comprometido con las causas del pueblo, en especial con las mujeres y niñas y quienes lo integramos, buscamos todos los días transformar a México”, agregó. La alcaldesa de Hermosillo reiteró sus disculpas al movimiento feminista y aseguró que la libertad de expresión termina cuando se ofende a otras personas y que la autoridad debe ser ejemplo del respeto.

En este video, Celida López cuestiona la lucha para la despenalización del aborto y menciona que las mujeres tienen control de su cuerpo al “cerrar o abrir las piernas”; y a las mujeres que portan el pañuelo verde en señal de apoyo al movimiento las llamó “taradas”.

OPS pide posponer elecciones en México por riesgo de contagios covid-19

CarissaEtienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, destacó que la región sufrirá fuertes aumentos de contagios si no se toman las medidas de contención adecuadas, y recomendó a México y a otros países de Latinoamérica, no realizar elecciones debido al peligro de contagios por covid-19 durante el periodo electoral.

De acuerdo con expertos, durante la temporada electoral los contagios de coronavirus se han disparado, por lo que la única alternativa es convocar a campañas exclusivamente virtuales y utilizar medios alternativos de votación. La nueva ola de covid-19 que están experimentando los países de América podría ser más extensa que la anterior, tal como ya sucede en Brasil, Uruguay y Cuba, y el principal consejo ante el incremento acelerado de los casos es quedarse en casa, dijo el miércoles la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

CarissaEtienne comentó en rueda de prensa que la región sufrirá fuertes aumentos de contagios, incluso en países que lograron superar la primera ola, si no se toman las medidas de contención adecuadas. «Déjenme ser clara en esto. Sin acciones preventivas, nuestra región podría afrontar una ola incluso más larga que la anterior», dijo la jefa del organismo regional. Explicó que el final del verano en el Hemisferio Sur, después de las vacaciones en que las familias y amigos se reunieron, generó un alza de los contagios, por lo que instó a los gobiernos a tener cuidado antes de relajar las restricciones al movimiento.

La OPS informó que hasta el momento se han reportado más de 19,7 millones de casos de covid y 475 mil muertes en América, con al menos una de las tres variantes de mayor preocupación identificadas en 32 países y territorios de la región. La directora de la OPS expresó especial preocupación por Brasil, donde el número de muertes y contagios por covid se ha disparado, e informó que las tasas de ocupación de camas de cuidados intensivos de hospitales superan el 80% en todos los estados del país, a excepción de dos…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

