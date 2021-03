Es difícil poner orden en playas y lugares turísticos con relación al coronavirus

Es difícil poner orden en las playas, lugares de recreo, cines, entre otros, para evitar los contagios de coronavirus. La mayoría de los casos son familias que se reúnen para convivir, seguros de que ninguno de ellos trae el virus…Esto lo hacen cada fin de semana en diferentes lugares en donde la pasan muy bien…Ahora, van a tener que hacerse la prueba anti-coronavirus para poder salir del municipio y los pueblos del río de Sonora y la sierra sonorense…A lo mejor se quedan en casa y esperar hasta que pasen estos días de crisis sanitaria.

A la salida de Hermosillo hemos visto vehículos tipo Pickup llenos de personas sin guardar la sana distancia, mientras los empleados de Salud les piden la prueba del antivirus. Desde que salen de la ciudad ya van violando las disposiciones de las autoridades de sana distancia, no saludar de mano, abrazo y beso en la mejilla…El coronavirus llegó para quedarse, por eso es necesario que la ciudadanía sea vacunada con un medicamento efectivo para evitar más fallecimientos.

La vacuna será como cualquier otra, que servirá para evitar la enfermedad, o al menos para que sea menos dañina por el solo hecho de haber sido vacunado o vacunada. La experiencia de todo un año no hace saber que cualquier refriado fuerte hay que atenderse, porque podría ser el inicio de coronavirus…Ya no vamos a decir voy a tomar esta pastilla, o la otra. Vamos a ir con el médico a que nos haga un chequeo para saber si es un resfriado común o el coronavirus.

Aunque no parezca, la gente le tiene miedo a la enfermedad del coronavirus, pero hace sus planes de salir fuera de la ciudad nada más para cambiar de ambiente…Hermosillo no tiene lugares de recreo para las familias. La Sauceda desde hace tiempo fue abandonada y todavía no se ha terminado su reconstrucción con los nuevos propietarios. Ojalá vuelva a ser una empresa de diversión para los niños de todas las clases sociales, en donde también los adultos la pasen bien.

Se quejan vecinos de la zona residencial de Hermosillo por tanto nuevo negocio

Por otra parte, me tocó leer en un Diario local, que muchos vecinos ya están hartos por tantos negocios que se está instalando en las zonas residenciales…Tenemos muchos ejemplos, como los nuevos restaurantes que abrieron sus puertas por el bulevar Centenario, muy cera de catedral, en donde todavía habitan familias. Son restaurantes que se abrieron en las casas viejas de esa colonia de gente pudiente de hace algunos años…Los vecinos están molestos.

Hay otros sectores de la comunidad de los barrios populares de Hermosillo, como San Benito, Balderrama, Olivares, El Llano, Coloso, El ranchito, Las Granjas, entre otros, en donde nuevas empresas fueron instaladas sin decir “aguas va”….Creo que el Ayuntamiento de Hermosillo debe de evitar la instalación de nuevas empresas en las áreas residenciales…San Benito se ha convertido en un sector comercial, así como la Balderrama, entre otras colonia populares.

Estas autorizaciones dejan un dinero extra a las personas que autorizan estos negocios en el área residencial…Aquí la alcaldesa Celida López Cárdenas debe de poner orden, porque esta situación se está presentando en los diversos sectores del municipio…Los residentes ya no encuentran lugar para estacionar sus vehículos porque están ocupados por los clientes de esas empresas. Otra, no respetan las cocheras y causa mucha molestia a los vecinos residentes de esas colonias.

La inclusión es la mejor forma de tener una sociedad justa, dice la gobernadora

La inclusión es sin duda la forma más efectiva de tener una sociedad justa y equilibrada, es por eso que durante la pandemia por Covid-19 en este gobierno se sigue trabajando a favor de las y los niños con discapacidad en la entidad, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al entregar sillas de ruedas especiales en Unacari.

Acompañada de Saúl Rojo y Rosalina de Rojo, presidentes del Patronato de la Casa Hogar Unacari y Wenceslao Cota Amador, director de DIF Sonora, la mandataria estatal dijo que con las medidas sanitarias por Covid-19, se han tenido que suspender algunas actividades de la dependencia y del Patronato, sin embargo, el trabajo en favor de la niñez sonorense no se detiene ni la entrega de implementos que ayuden a mejorar su calidad de vida.

En esta ocasión, se entregaron siete sillas de ruedas PCI especiales para niñas y niños con parálisis cerebral albergados en el centro de asistencia social Unacari, como parte del plan de restitución de sus derechos y calidad de vida.

La mandataria estatal mencionó que este tipo de aparatos ortopédicos representan una mejora en la calidad de vida de niñas y niños con discapacidad, les permiten avanzar en su recuperación física y contribuyen a que gocen de su derecho a la convivencia familiar.

“Estamos trabajando todos los días, con pequeñas y grandes cosas que mejoren la calidad de vida de nuestra gente, sobre todo de nuestras niñas y niños, es una gran herramienta de vida para seguir adelante”, indicó….Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios

