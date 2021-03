Nadie puede hablar de pobreza si no la ha vivido, si no la ha sentido en carne propia

Nadie puede hablar de pobreza si no la ha vivido. Esto con relación a los candidatos a la gubernatura de Sonora, que en sus discursos hablan como si la hubieran padecido en un momento de su vida. No es lo mismo conocerla por encimita ahora que andan en campaña que vivir el día a día esta situación que padecen gran parte de los habitantes del país y nuestro estado.

Todos los candidatos a la gubernatura no han pasado por una situación de pobreza, por lo que no pueden hablar de ella como si la conocieran, pero sí es importante que digan que combatirán este mal que sufran gran parte de la población. La pobreza y la pobreza extrema representan más del 50 por ciento de la población, por lo que sí es importante hacer algo a favor de esas familias.

Al ilustre artista, pintor, poeta y loco, Salvador Dalí, en una ocasión le preguntaron que si cómo se pudiese acabar con la pobreza del mundo y este contesto: “matando a todos los pobres”. A lo mejor tenía algo de razón, porque en México cada tres y seis años los políticos en sus campañas prometen acabarán con la pobreza y todo queda en eso, en promesa.

El ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió acabar con la pobreza y en estos poco más de dos años se han incrementados los cordones de miseria en todo el país, mientras él se divierte todos los días en las conferencias mañaneras, luego desayuna y después reposa en su palacio…Ya no es el Palacio Nacional de todos los mexicanos, es la casa de López Obrador.

La pobreza la pueden combatir el presidente de México, los gobernadores, los presidentes municipales, los diputados federales y locales, pero no lo hacen. Lo que prometieron en campaña de los olvida en cuanto llegaron al poder. En el caso de los diputados locales, federales, senadores, la mitad no fueron electos por el pueblo, por lo que no tienen responsabilidad con la gente.

Los candidatos a gobernador deben de manejar muy bien sus discursos, para que la ciudadanía no sienta que se están burlando de ellos. Que recuerdan que no son los primeros candidatos que reciben en sus casas, en las reuniones y en los mítines…En estos tiempos modernos el rico cada día está más rico y el pobre cada vez más pobre… Pero sí se puede ayudar a las comunidades.

En el caso de Ricardo Bours Castelo, le puede decir a la gente: ya nací en cuna de seda, nunca me ha hecho falta nada, quiero ser gobernador de Sonora para ayudar a los municipios de la entidad para que salgan del atraso en que se encuentra…Pero que no hable de pobreza, porque siempre la ha visto por encimita, nunca la ha vivido, nunca la ha sentido… Los otros por el estilo.

Celebra Gobernadora que sector minero abra la puerta a más mujeres

Sonora es el principal estado productor minero en México y es vital que esta área tan importante sea fortalecida por organismos de nivel nacional e internacional y que, además, promueva el espacio a mujeres sonorenses como lo hace Mujeres WIM México, dijo la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al tomar protesta a María Fernanda Romero, como nueva presidenta de la mesa directiva del Distrito Sonora de esta organización.

La mandataria estatal indicó que la minería es un sector fundamental para la entidad, sin embargo, es necesario seguir trabajando para fortalecer aún más esta actividad y que siga generando empleo y recursos que se traducen en beneficio para las familias sonorenses.

“Estamos muy por encima de cualquier estado, sí, con una minería responsable, una minería agradecida con el lugar que les permite trabajar en él, agradecida con la gente que la recibe en cada municipio donde se establece, una minería corresponsable con la sociedad, esa minería de ley, esa minería de responsabilidad social que tanto requerimos, de esa minería que sentimos orgullosamente sonorense y que la tenemos en Sonora”, afirmó.

La gobernadora Pavlovich felicitó a María Fernanda Romero, nueva presidenta de Mujeres WIM México Distrito Sonora, por asumir esta encomienda y luchar diariamente en favor de la minería y el desarrollo en Sonora, lo que, dijo, también realizó muy destacadamente el tiempo que estuvo en la presidencia Gabriela Grijalva, porque ambas han luchado por abrir espacios para más mujeres en esta actividad…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

