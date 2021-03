En Hermosillo la gente no se respeta la sana distancia, pero sí usa el cubrebocas

En Hermosillo no se respeta la sana distancia en los establecimientos comerciales, clínicas, hospitales, paradas de camiones, etc, porque ya se le perdió el miedo a la enfermedad, pero la mayoría de la población usa el cubrebocas. En los negocios no dejan entrar sin cubrebocas como una medida de protección para no contagiarse de Coronavirus. A mí ya me han negado la entrada en una farmacia y en una agencia de vehículos, por lo que les agradezco que me hayan cuidado.

Qué bueno, pero es necesario que las autoridades de salud le digan a la ciudadanía qué tipo de cubrebocas son los efectivos, porque todo mundo fabrica estos productos y no se sabe si son o no efectivos para no contagiarse. En las afueras de los supermercados se encuentran vendedores ambulantes que ofertan el producto a diferentes precios. A lo mejor cualquiera trapo o hilacha es bueno para no enfermarse. La secretaría de Salud debe iniciar una campaña de información.

También, muchas personas me han preguntado que si ¿cuáles son los requisitos que piden las autoridades para poder vacunarse, o nada más hay que presentarse a la hora y esperar el turno?

Asimismo, ¿toda persona se puede presentar a vacunarse si la aplicación es para gente de su edad? Son preguntas que nos hacen y que no hemos podido responder, porque las autoridades no difunden este tipo de información…Ojalá me envíen los requisitos para darle difusión.

Los candidatos a la gubernatura tampoco respetan la sana distancia en sus reuniones

Los candidatos a la gubernatura del estado tampoco respetan las medidas de sanidad, principalmente la sana distancia… Saludan con el puño de la mano derecha y en ocasiones con el brazo doblado y el codo. En las reuniones se hacen bolas, porque todos quieren saludar al que podría ser el próximo gobernador de Sonora. Son seis candidatos a gobernador y cualquiera podría ganar la elección. Mucha gente se toma fotos con ellos, ahora que todo mundo tiene celular.

Y ni modo, ellos no pueden hacer nada para organizar a sus seguidores, van llegando uno por uno a las reuniones y al rato cientos de personas ya están reunidas y todos quieren estar cerca del candidato. Son como los artistas de moda, nada que solo uno logrará su objetivo de ser gobernador de Sonora, uno de los estados más pujante del país…Según las empresas encuestadoras, son dos los candidatos que hasta hoy encabezan las preferencias electorales, Ernesto Gándara de los partidos PRI, PAN y PRD, y Alfonso Durazo, de Morena, PT, Panal y PVEM.

Sin embargo, en política nada está escrito, más cuando estamos en un país democrático en donde la ciudadanía elige a sus gobernantes a través del voto popular…La votación final será el próximo 06 de junio en donde todas las personas en edad de votar, que tenga credencial de elector y que radican en el estado, pasen a las urnas a depositar su sufragio por los candidatos de sus preferencias, ya sea a gobernador, presidencias municipales y diputados locales y federales.

Impulsará Amazon economía y generación de empleos en Sonora: Gobernadora

Grandes beneficios llegarán a Sonora con la instalación del nuevo centro de envío de Amazon en Hermosillo, que no solo agilizará la distribución de paquetería en el norte de México, sino que traerá consigo mayor inversión, generación de empleos y el impulso de la proveeduría local, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Al celebrar que en medio de esta pandemia por COVID-19 que ha impactado al mundo, Sonora siga atrayendo inversiones y detonado nuevas formas de crecimiento para las empresas de comercio y servicios, la mandataria estatal detalló que este nuevo centro de envíos que se instalará en la capital sonorense, se suma a los ya establecidos en el Estado de México, Jalisco y Nuevo León y representa importantes beneficios para la entidad.

Entre ellos, dijo, la generación de empleos y el impulso a las empresas locales que serán proveedores y usuarios de esta plataforma líder en la modalidad de comercio en línea.

“Imagínense el beneficio de tener aquí a una de las plataformas más importantes de comercio electrónico en el mundo, habrá muchísimos beneficios, primero que nada la construcción de la misma bodega, todo este empleo directo e indirecto, el contrato de repartidores, todo lo que se refiere a proveeduría en general, talleres mecánicos, llantas, gasolina; la verdad es un combo económico que va a ser mucho muy importante”, expresó.

Y sin duda, dijo, el beneficio para los usuarios sonorenses que utilizan esta plataforma digital, quienes podrán contar con sus productos de manera más rápida, pues este nuevo centro de envíos de Amazon tiene como fin agilizar los envíos del norte del país.

“Estoy muy complacida de que hayan escogido a Sonora como una de sus bodegas, uno de sus centros de distribución y también emocionada porque cada vez Sonora genera mayor número de empleos y por supuesto una derrama económica importante”, aseguró.

La instalación de esta empresa internacional detonará la reactivación económica en la entidad ya que pondrá a Sonora en los ojos del mundo, a través de una plataforma exitosa que cada día suma más usuarios activos y más proveedores.

“Esto significa también que tenemos paz laboral y certidumbre jurídica y por eso empresas de la talla de Amazon, conocida como una de las plataformas de comercio electrónico más grande del mundo ahora estará aquí en nuestro estado”, finalizó.

Correo electrónico: [email protected]