Las autoridades no pueden prohibir a las familias que visiten las playas y el campo

Las autoridades no pueden prohibir que las familias visiten los lugares turísticos, como ciudades, playas, pueblos del río de Sonora y de la sierra sonorenses. Se puede prohibir que no fumen en lugares cerrados, que no tomen cerveza en lugares públicos, pero no pueden prohibir que los sonorenses disfruten de sus playas, de los bellos lugares que se tienen en todo lo ancho y largo de la entidad…Todas las familias viajan bajo su riesgo y las autoridades están para cuidarlas.

Los sonorenses llevan un año encerrados, porque el año pasado no salieron fuera de la ciudad, ahora tienen todo el derecho de disfrutar los días de asueto de Semana Santa…A estas “alturas del juego” ya saben como guardar las medidas de protección para no contraer la terrible pandemia del Coronavirus. Esta enfermedad la han padecido muchas personas de todo el estado, inclusive, muchas de ellas han muerto, porque las autoridades sanitarias no sabían a qué se enfrentaban.

Después de un año, tanto las familias, como los médicos saben de que se trata, como cuidarse y como evitar que mueran más personas. Hacen bien las autoridades de salud en brindar la información a la población en general, pero no negarles que vayan a tirar el estrés a las hermosas playas y el campo sonorense. Que recuerden que ya llevan un año encerrados en sus casas viendo las mismas personas mirándose las caras unas a otras. Además, es necesario que les pegue el aire.

Las autoridades deben agilizar la llegada de la vacuna para combatir el Coronavirus, la ciudadanía de los agradecería más, o, comprarla en los Estados Unidos, aprovechando que somos estados fronterizos y que existe una buena relación entre los gobiernos estatales de Arizona y Sonora. El delegado de la secretaría del Bienestar, Jorge Taddei Bringas, informó que para la próxima semana vacunarán a todos los adultos mayores de los 60 y años y más pendiente de vacunación…Ojalá.

Qué bueno que se proteja primero a los abuelos, para que sigan cuidando a sus nietos cuando los papás de estos salen a trabajar. Así son los tiempos modernos, cuidaron a sus hijos hasta que se casaron, ahora cuidan a sus nietos…Si no fuera así, menos les alcanzarían los bajos salarios que ganan los trabajadores (papá y mamá) en las empresas y en los tres niveles de gobierno. Los bajos salarios son la causa de que muchos jóvenes desvíen el camino y caigan en bandas criminales.

Si las familias pueden salir a las playas y al campo, que los hagan, nada más que guarden la sana distancia, que se lavan las manos las veces que puedan, no saludar de mano, abrazo y besos, para evitar contagios del Coronavirus…Recuerden que los afectados con la enfermedad ni ellos saben que la traen y piensan que se trata de una gripe normal, pero ya se tiene más información al respecto…Cuando visite muchos lugares, cada compra que haga debe de lavarse las manos.

La democracia requiere equilibrios e instituciones fuertes donde todas las opiniones cuenten: Gobernadora

La democracia requiere fortalecerse y perfeccionarse y para ello es indispensable reforzar la institucionalidad del país y comprometerse con la legalidad irrestricta en el próximo proceso electoral, “porque no hay democracia si no hay instituciones fuertes, no hay democracia si no hay equilibrios, no hay democracia si no cuentan todas las opiniones y no hay democracia si no hay el imperio de la ley”, enfatizó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia, convocado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La ceremonia, encabezada por el presidente López Obrador, tiene como fin un compromiso horizontal y respetuoso a favor de la democracia y a actuar con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular. Ahí, la mandataria estatal, como presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), ratificó el compromiso de la jefa de gobierno y gobernadores, integrantes del organismo, con el respeto absoluto a la institucionalidad y con el apego escrupuloso al marco normativo que rige al país y a las entidades federativas.

“La Conago está comprometida con la participación ciudadana y con el irrestricto respeto a todas las voces, a las consonantes y a las disonantes, porque todas, absolutamente todas, enriquecen el diálogo nacional; la Conago está comprometida con la coordinación con el Gobierno Federal para sacar adelante las tareas de nuestro país, porque ese es el espíritu de la democracia, que una vez que los ciudadanos deciden quien ha de gobernar, entonces todos construimos los consensos necesarios para que ese gobierno al que aspiran los ciudadanos sea posible”, afirmó.

El compromiso es con el equilibrio de poderes, indicó la gobernadora Pavlovich, donde la sociedad mandata al estado a través del poder Legislativo, el Ejecutivo obedece y actúa conforme a la ley y el judicial imparte justicia y garantiza los derechos fundamentales del ciudadano…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

